Μειώνονται οι θάνατοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω βελτίωσης της ποιότητας του αέρα

Ζήσης Ψάλλας



Τις τελευταίες δεκαετίες η ρύπανση του αέρα έχει μειωθεί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και ένας από τους λόγους ήταν η εισαγωγή της αμόλυβδης βενζίνης. Τώρα μια σημαντική μελέτη εκτίμησε το όφελος από αυτά τα μέτρα μεταξύ των ετών 1990-2010 στις ΗΠΑ.



Οι θάνατοι που σχετίζονται με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 47%, από 135.000 θανάτους το 1990 σε 71.000 το 2010​ Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και δείχνει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics, διαπιστώνοντας ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση μειώθηκαν σχεδόν στο ήμισυ μεταξύ 1990 και 2010.



Πιο συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 47%, από περίπου 135.000 θανάτους το 1990 σε 71.000 το 2010.



Αυτές οι βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ συνέπεσαν με αυξημένους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα και συνέβησαν παρά την αύξηση του πληθυσμού, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τα χιλιόμετρα των οχημάτων.



«Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους ως κοινωνία για να καθαρίσουμε τον αέρα μας», δήλωσε ο Jason West, καθηγητής περιβαλλοντικών επιστημών και μηχανικής στη Σχολή Παγκόσμιας Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και συν-συγγραφέας μελέτης. «Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι αλλαγές αυτές είχαν πραγματικό αντίκτυπο, με λιγότερους ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω έκθεσης στην εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση».



Η μελέτη διεξήχθη από τον Yuqiang Zhang, ερευνητή στο Duke University Nicholas School of the Environment σε συνεργασία με διάφορους επιστήμονες. Υποστηρίζει τα αποτελέσματα από ένα μικρό αριθμό άλλων πρόσφατων μελετών που έδειξαν παρόμοιες και αξιοσημείωτες μειώσεις στους θανάτους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά αυτή η μελέτη είναι μοναδική στη χρήση μιας προσομοίωσης υπολογιστών 21 ετών και της ικανότητας εκτίμησης θανάτων από ατμοσφαιρική ρύπανση κάθε χρόνο.



Οι Zhang και οι συνάδελφοί του ανέλυαν τις συγκεντρώσεις δύο ρύπων, των PM2.5 και του όζοντος, σε μια 21χρονη προσομοίωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά μήκος των ΗΠΑ. Τα PM2.5 είναι πολύ μικρά σωματίδια αιωρούμενα στον αέρα που προέρχονται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οχήματα, βιομηχανίες και ορισμένες εμπορικές και οικιστικές πηγές. Η διάμετρος τέτοιων μικρών σωματιδίων είναι μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (εκατομμυριοστά του μέτρου), περίπου το 3% της διαμέτρου μιας ανθρώπινης τρίχας.



Σαφείς βελτιώσεις



Στη συνέχεια, συνέδεσαν τις φθίνουσες συγκεντρώσεις των PM2.5 και του όζοντος στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ζουν οι άνθρωποι και τις αιτίες θανάτου στις περιοχές αυτές, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, για να υπολογίσουν τους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Υπολόγισαν θανάτους από ισχαιμική καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνο του πνεύμονα και εγκεφαλικό επεισόδιο που σχετίζονται με τα PM2.5, και από αναπνευστική ασθένεια για το όζον.



Παρά τις σαφείς βελτιώσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ. Οι εκτιμώμενοι 71.000 θάνατοι το 2010 μεταφράζονται σε 1 στους 35 θανάτους στις ΗΠΑ - πάνω από τους θανάτους από όλα τα τροχαία ατυχήματα μαζί από τα πυροβόλα όπλα.



«Αυτές οι βελτιώσεις υγείας πιθανόν να έχουν συνεχιστεί και μετά το 2010 καθώς παρατηρούμε ότι οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων συνέχισαν να μειώνονται», δήλωσε ο Zhang.



Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει και άλλα δεδομένα για να αναλύσει τους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση μετά το 2010.