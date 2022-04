Νέο κέντρο έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου θα δημιουργηθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ένα νέο κέντρο έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου που θα στηρίζεται στη μέθοδο της ακτινοβολίας καρκινικών όγκων με πρωτόνια και βαρέα ιόντα (αδρονική θεραπεία) πρόκειται να δημιουργηθεί σε μία από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας SEEIIST (South Eastern European International Institute for Sustainable Technologies), η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο CERN. Η θεραπεία με δέσμες ιόντων μπορεί να στοχεύει στη ριζική αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων με μεγαλύτερη ακρίβεια από την συμβατική ακτινοθεραπεία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους παρακείμενους υγιείς ιστούς.

Η Ελλάδα, από το 2021, έγινε μέλος αυτής της διακρατικής πρωτοβουλίας με συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συνεργάζεται με το CΕRΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα προτείνει να διεκδικήσει η χώρα μας την εγκατάσταση αυτού του νέου ερευνητικού και θεραπευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια και η Τεχνόπολη, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διοργανώνουν από την ερχόμενη Δευτέρα ως την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, τριήμερο συνέδριο για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου, με τη νέα καινοτόμο μέθοδο, με θέμα την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Έρευνα και Θεραπεία του Καρκίνου με Ιόντα» («The SE European Initiative for Cancer Research and Therapy with Iones - 14th SEEIIST Steering Committee Meetings»). Τις πρώτες δυο μέρες οι εργασίες θα φιλοξενούνται στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την τρίτη ημέρα, 6 Απριλίου, στην αίθουσα «Μάρκος Δούφος» της Technopolis ICT Business Park.

Σημειώνεται, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε την ευκαιρία από το 2014 στους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν συνέργειες με τον σημαντικότερο παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό CERN, με συνεχείς αποστολές στη Γενεύη, αλλά και δράσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του CERN. Παράλληλα, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, από τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψε στη Γενεύη Σύμφωνο Συνεργασίας με το CERN, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των τεχνολογιών του στην Ελλάδα με σκοπό τη χρήση τους από νέες επιχειρήσεις (startups) και ευρύτερα από την κοινωνία.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δέκα χωρών μελών του SEEIIST, ενώ τη συνάντηση της πρώτης ημέρας θα χαιρετήσουν ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, Τάσος Τζήκας, ο Πρόεδρος του SEEIIST, Καθηγητής Leandar Litov, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.