Πώς θα αντιμετωπίσετε την απογευματινή υπνηλία;

Μετά το μεσημεριανό γεύμα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα έντονο αίσθημα υπνηλίας. Η πρώτη σκέψη σου είναι να πιεις ακόμα έναν καφέ.

Δοκιμάστε τις παρακάτω εναλλακτικές για την εκνευριστική, απογευματινή υπνηλία



Εσπεριδοειδή

Είτε επιλέξεις μια πορτοκαλάδα είτε το να κάψεις ένα αιθέριο έλαιο πορτοκάλι ή λεμόνι, έρευνες έχουν δείξει πως τα εσπεριδοειδή έχουν ευεργετικά εφέ στο ανθρώπινο σώμα. Όταν τα εισπνέεις, τα εσπεριδοειδή έχει αποδειχθεί πως μειώνουν τις φλεγμονές στον λαιμό. Όταν πάλι τα τρως, σταματούν την πέψη αμύλου. Το άμυλο συνδέεται άμεσα με τη χρόνια κόπωση. Έτσι ένας χυμός grapefruit ή πορτοκαλιού είναι το ιδανικό ρόφημα μετά από γεύματα που περιλαμβάνουν πατάτες, ψωμί, ρύζι ή ζυμαρικά.

Το φως του ήλιου

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγει ο οργανισμός μας για να προετοιμαστεί για ύπνο. Η παραγωγή της αυξάνεται όταν δεν εκτίθεσαι αρκετά στον ήλιο, κάνοντας το σώμα σου να πιστεύει πως είναι βράδυ. Είκοσι με τριάντα λεπτά έκθεσης στον ήλιο θα μειώσουν την παραγωγή μελατονίνης στο σώμα σου. Κάνε ένα διάλειμμα από τη δουλειά και βγες στο πιο φωτεινό σημείο του χώρου. Ακόμα καλύτερα, μπορείς να κάνεις μια βόλτα έξω κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος.

Λάδι ευκαλύπτου ή μέντας

Το Journal of the International Society of Sports Nutrition αναφέρει πως το λάδι ευκαλύπτου και μέντας καταπολεμά την κούραση και εφοδιάζει το σώμα με ενέργεια. Επίλεξε αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου και μέντας στο χώρο σου ή επίλεξε μια κρέμα με αυτά τα συστατικά. Ζέστανε τη λίγο στις παλάμες σου και άλειψε το πρόσωπό σου.

Νερό

Η αφυδάτωση είναι ένα κοινό αίτιο κούρασης, μιας και η ροή αίματος είναι μειωμένη και το σώμα σου υπερλειτουργεί για ρυθμίσει την απώλεια νερού. Για να αποφύγεις την αφυδάτωση, έχε πάντα δίπλα σου ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό και πίνε μικρές γουλιές καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου το minimum των οχτώ ποτηριών νερού ημερησίως.

Πηγή: govastileto.gr