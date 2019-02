Πώς ο ύπνος προστατεύει από τις καρδιακές παθήσεις

Ζήσης Ψάλλας

Σε μελέτες που έκαναν σε ποντίκια, οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν προηγουμένως άγνωστο μηχανισμό μεταξύ του εγκεφάλου, του μυελού των οστών και των αιμοφόρων αγγείων που φαίνεται να προστατεύει από την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης.

Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης αρκετού και ποιοτικού ύπνου για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας και θα μπορούσε να προσφέρει νέους στόχους για την καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων.

«Εντοπίσαμε έναν μηχανισμό με τον οποίο μια ορμόνη του εγκεφάλου ελέγχει την παραγωγή φλεγμονωδών κυττάρων στον μυελό των οστών κατά τρόπο που να προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από βλάβες», ανέφερε ο Filip Swirski, κύριος συγγραφέας της μελέτης, αναπληρωτής καθηγητής στο Harvard Medical School και Massachusetts General Hospital, στη Βοστώνη. Αυτός ο αντιφλεγμονώδης μηχανισμός ρυθμίζεται από τον ύπνο και σπάει όταν διακόπτετε συχνά ο ύπνος ή υπάρχει κακή ποιότητα ύπνου. Ο Swirski είπε ότι παρόλο που υπάρχουν και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί, τα ευρήματα είναι συναρπαστικά.

Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις της ανεπάρκειας ύπνου, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια ομάδα ποντικών που σχεδιάστηκαν γενετικά για να αναπτύξουν αθηροσκλήρωση. Διέκοψαν τους ρυθμούς ύπνου των μισών ποντικιών και επέτρεψαν στα άλλα μισά να κοιμούνται κανονικά.

Η υποκριτίνη

Τα ποντίκια με διαταραγμένο ύπνο ανέπτυξαν σταδιακά μεγαλύτερες αρτηριακές αλλοιώσεις σε σύγκριση με τα άλλα ποντίκια. Συγκεκριμένα, οι ποντικοί με διακοπτόμενο ύπνο ανέπτυξαν αρτηριακές πλάκες ή λιπαρές αποθέσεις, οι οποίες ήταν έως κατά ένα τρίτο μεγαλύτερες από τα ποντίκια με φυσιολογικά πρότυπα ύπνου.

Οι ποντικοί με διαταραγμένο ύπνο παρήγαγαν το διπλάσιο του επιπέδου ορισμένων φλεγμονωδών κυττάρων στο κυκλοφορικό τους σύστημα από ότι τα ποντίκια ελέγχου. Και επίσης χαμηλότερες ποσότητες υποκριτίνης, μιας ορμόνης που δημιουργείται από τον εγκέφαλο και θεωρείται ότι παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Brain Structure and Function and Trends in Neuroscience.