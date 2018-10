Πότε τα προβιοτικά μπορούν να κάνουν ζημιά στην υγεία μας

Ζήσης Ψάλλας



Ερευνητές από University of Texas έριξαν περισσότερο φως στο πεπτικό σύστημα για το οποίο πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε ότι η διαταραχή του εντερικού φραγμού μπορεί να πυροδοτήσει τη φλεγμονή του εντέρου.



Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατική σοφία της λήψης προβιοτικών, δηλαδή ζωντανών βακτηρίων που θεωρούνται καλά για την υγεία του εντέρου και βρίσκονται σε συμπληρώματα και τρόφιμα όπως το γιαούρτι, σε τακτική βάση.



​Όταν το φράγμα του εντέρου είναι υγιές, τα προβιοτικά είναι ευεργετικά, διαφορετικά μπορούν να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά καλό Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα οφέλη των προβιοτικών εξαρτώνται από το εντερικό επιθήλιο ενός ατόμου, δηλαδή από το φραγμό του εντέρου, ένα λεπτό μονοκύτταρο στρώμα που προστατεύει το υπόλοιπο σώμα από τα δυνητικά επιβλαβή βακτηρίδια που ζουν στο έντερο.



«Κάνοντας δυνατή την προσαρμογή συγκεκριμένων συνθηκών στο έντερο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τον αρχικό καταλύτη της φλεγμονής», δήλωσε ο Hyun Jung Kim, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα βιοϊατρικής μηχανικής, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. «Αν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη βασική αιτία, μπορούμε να καθορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την καταλληλότερη θεραπεία».



Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.



«Όταν το φράγμα του εντέρου έχει υποστεί βλάβη, τα προβιοτικά μπορεί να είναι επιβλαβή όπως και κάθε άλλο βακτήριο που διαφεύγει στο ανθρώπινο σώμα μέσω ενός κατεστραμμένου εντερικού φραγμού», δήλωσε ο Woojung Shin, βιοϊατρικός μηχανικός. «Όταν το φράγμα του εντέρου είναι υγιές, τα προβιοτικά είναι ευεργετικά, διαφορετικά μπορούν να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά καλό».



Οι ερευνητές σχεδιάζουν να αναπτύξουν περισσότερο προσαρμοσμένα μοντέλα ανθρώπινης εντερικής ασθένειας, όπως για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, προκειμένου να προσδιορίσουν πώς το μικροβίωμα ελέγχει τη φλεγμονή, τη μετάσταση του καρκίνου και την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας.