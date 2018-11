Τα εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη αυξάνουν τον κίνδυνο αρθρίτιδας και μελανώματος

​Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που είχαν εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος τους είχαν υψηλότερο κίνδυνο για διάφορες σπάνιες ανεπιθύμητες εκβάσεις.

Ζήσης ΨάλλαςΠρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες στις γυναίκες όπως είναι αρθρίτιδα και ο καρκίνος του δέρματος.Η ερευνητική ομάδα, από το University of Texas, στο Χιούστον, αναφέρει ότι η παρούσα μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έγινε μέχρι σήμερα σχετικά με τα εμφυτεύματα στήθους και τα ευρήματα είναι σημαντικά προκειμένου να βοηθήσουν τις γυναίκες να κάνουν τις σωστές επιλογές.Τα πιο δημοφιλή εμφυτεύματα που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είναι τα εμφυτεύματα σιλικόνης και τα εμφυτεύματα με αλατούχο διάλυμα. Τα εμφυτεύματα σιλικόνης χρησιμοποιούν κέλυφος γεμισμένο με πλαστικό τζελ ενώ τα εμφυτεύματα με αλατούχο διάλυμα χρησιμοποιούν σιλικονούχο κέλυφος γεμισμένο με αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα (φυσιολογικός ορός).Για την ανόρθωση μαστού και τα δύο εμφυτεύματα είναι εγκεκριμένα για τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Για την αυξητική μαστού ή την αλλαγή σχήματος του μαστού, έχουν εγκριθεί αλατούχα διαλύματα για γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών ενώ τα εμφυτεύματα σιλικόνης έχουν εγκριθεί για γυναίκες ηλικίας άνω των 22 ετών.Πολλές γυναίκες λένε ότι με τα εμφυτεύματα σιλικόνης υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση πραγματικού στήθους από ό, τι με τα εμφυτεύματα αλατούχου διαλύματος.Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο FDA απαγόρευσε τα εμφυτεύματα σιλικόνης μετά από διάφορες ανησυχίες για την υγεία καθώς αναφέρθηκε σύνδεση με καρκίνο και αυτοάνοσες ασθενειών. Καμία έρευνα όμως που έγινε μετά δεν καθιέρωσε μια οριστική σχέση μεταξύ εμφυτευμάτων σιλικόνης και αυτών των παθήσεων. Μετά την έγκριση των εμφυτευμάτων σιλικόνης από δύο κατασκευαστές το 2006 (Allergan και Mentor), ο FDA απαίτησε πολλές μελέτες αλλά κανένας ερευνητής δεν είχε αναλύσει τη βάση δεδομένων. Για τη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Surgery, οι ερευνητές εξέτασαν περίπου 100.000 γυναίκες που συμμετείχαν σε μελέτες μεταξύ 2007 και 2010. Περίπου 80.000 γυναίκες είχαν εμφυτεύματα σιλικόνης και οι υπόλοιπες αλατούχο διάλυμα. Το 72% των γυναικών είχε κάνει αυξητική στήθους και το 15% επανεξέταση της αυξητικής ενώ και το 10% είχε κάνει ανακατασκευή μαστού και το 3% επανεξέταση της ανακατασκευής.Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που είχαν εμφυτεύματα σιλικόνης στο στήθος τους είχαν υψηλότερο κίνδυνο για διάφορες σπάνιες ανεπιθύμητες εκβάσεις. Αυτές περιλάμβαναν ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκληροδερμία και σύνδρομο Sjogren. Οι παθήσεις ήταν 6-8 φορές υψηλότερες στις γυναίκες αυτές από ό, τι στο γενικό πληθυσμό. Οι γυναίκες με εμφυτεύματα σιλικόνης είχαν επίσης 4,5 φορές αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν θνησιγένεια (απώλεια ζωής μωρού) αλλά όχι αποβολή. Ακόμη, οι γυναίκες με εμφυτεύματα σιλικόνης είχαν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μελάνωμα. Τέλος, τα εμφυτεύματα σιλικόνης συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο χειρουργικών επιπλοκών σε σύγκριση με τα αλατούχα διαλύματα. Περίπου το 5% των γυναικών είχαν ουλές γύρω από το εμφύτευμα σιλικόνης, σε σύγκριση με το 2,8% των γυναικών με εμφυτεύματα αλατόνερου.Οι συγγραφείς είπαν, ωστόσο, ότι αν και οι κίνδυνοι ήταν συχνότεροι στις γυναίκες με εμφυτεύματα σιλικόνης, τα απόλυτα ποσοστά αυτών των αρνητικών αποτελεσμάτων είναι χαμηλά.«Οι γυναίκες δεν πρέπει να πανικοβληθούν, αλλά αυτό που μας λέει [η μελέτη] είναι ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει ειπωθεί στις γυναίκες τις τελευταίες δύο δεκαετίες», δήλωσε η καθηγήτρια Diana Zuckerman, πρόεδρος του National Center for Health Research.