Τα σκαμπανεβάσματα του σωματικού βάρους δεν κάνουν καλό στην καρδιά

Ζήσης ΨάλλαςΤα ανεβοκατεβάσματα στο σωματικό βάρος συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιά, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Η άνοδος του βάρους επειδή τρώμε περισσότερο και στη συνέχεια η πτώση του επειδή κάνουμε δίαιτα, όταν γίνεται αρκετές φορές, φαίνεται πως οδηγεί σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, το 80% των ανθρώπων που θα χάσουν βάρος κάνοντας δίαιτα θα το επανακτήσουν σταδιακά για να καταλήξουν στο ίδιο βάρος ή θα γίνουν ακόμα βαρύτεροι από ό, τι ήταν πριν κάνουν δίαιτα. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με την αμερικανική Endocrine Society, επειδή όταν ένα άτομο χάσει βάρος, ο οργανισμός του συνήθως μειώνει την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνει σε κατάσταση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια της άσκησης και των καθημερινών δραστηριοτήτων του ενώ συγχρόνως αυξάνεται η πείνα. Ο συνδυασμός χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και πείνας δημιουργεί μια "μεταβολική καταιγίδα" που παρακινεί σε αύξηση του σωματικού βάρους.«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η κυκλικότητα του βάρους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου ενός ατόμου», ανέφερε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Hak C. Jang, MD, Ph.D., καθηγητής στο Κολέγιο Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σεούλ, στη Κορέα. Και συμπλήρωσε: «Ωστόσο, καταλήξαμε επίσης στο συμπέρασμα ότι η απώλεια βάρους, ως αποτέλεσμα της κυκλικότητας του βάρους, μπορεί τελικά να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη σε άτομα με παχυσαρκία».Στην 16ετή αυτή έρευνα, οι επιστήμονες παρακολούθησαν 3.678 άνδρες και γυναίκες που συμμετείχαν στην μελέτη "Κορεάτικου Γονιδιώματος και Επιδημιολογίας" και διαπίστωσαν ότι ο κύκλος του βάρους συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιά.Είναι ενδιαφέρον όμως το γεγονός ότι τα παχύσαρκα άτομα που βίωσαν τα μεγαλύτερα σκαμπανεβάσματα στο βάρος ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη από άλλους συμμετέχοντες στη μελέτη.