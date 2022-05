Βράβευση Πατούλη για το έργο του στον ΙΣΑ και την Περιφέρεια, αλλά και για την προσφορά του στον Τουρισμό Υγείας

Το έργο των Ελλήνων επιστημόνων αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας στα 2 χρόνια της πανδημίας, εξήρε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας το 8ο Συμπόσιο του Δικτύου Εξειδικευμένων Ιατρών Med-Professionals, που διοργανώθηκε με την συμμετοχή της Great Greece for Ever, της Ομογένειας μέσω της Hellenic News of America και της Elitour.

Στην εκδήλωση όπου παρέστη ο υπ. Υγείας Θ. Πλεύρης, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον κ. Πατούλη, ως δείγμα αναγνώρισης για το έργο του στη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής αλλά και την προσφορά του στον τομέα του Τουρισμού Υγείας.

Βραβείο απονεμήθηκε και στον υπουργό Υγείας για το έργο του, ενώ μεταξύ των επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν ήταν ο προέδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής Κ. Κουσκούκης, ο Β. Κατσούρος διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ο πατέρας Αντώνιος για το έργο του στην Κιβωτό του Κόσμου και ο ρομποτικός χειρουργός Κ. Κωνσταντινίδης.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης, υπογράμμισε πως «οι σημερινές βραβεύσεις είναι απλώς ενδεικτικές της υπέρτατης ελληνικής προσφοράς στο ιατρικό στερέωμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας, καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει προς αυτή την κατεύθυνση. «Η ζήτηση του παγκόσμιου κοινού για 'προορισμούς ευεξίας' παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση» ανέφερε. «Ο Τουρισμός Υγείας της Ελλάδας, λοιπόν, εκτιμούμε ότι επιφυλάσσει ιδανικό συνδυασμό παραγόντων, που αποτελούν τα διεθνή ζητούμενα για την ανάπτυξη του κατεξοχήν ανερχόμενου κλάδου της παγκόσμιας οικονομίας: του ιαματικού, του ευεξιακού και του ιατρικού τουρισμού.

Σήμερα λοιπόν, στην Ελλάδα, το πλαίσιο που διαμορφώνουμε και οι πρωτοβουλίες μας για την ανάπτυξη του τομέα, αποσκοπούν ακριβώς στο να παράσχουμε την δυνατότητα στους Ταξιδιώτες Υγείας - που λαχταρούν όσο ποτέ τις στιγμές ευεξίας, να βιώσουν στον τόπο μας την εμπειρία Υγείας. Στρατηγικά, ο στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες και να στηρίξουμε τις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις Τουρισμού Υγείας και Τουρισμού Ευεξίας, οι οποίες σε όλο αυτό το διάστημα στερούνταν των τεχνικών δεξιοτήτων και των μεγάλων κεφαλαίων για να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στους επώνυμους παγκόσμιους κολοσσούς» τόνισε ο περιφερειάρχης, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο τον ρόλο της αυτοδιοίκησης σε αυτόν το τομέα.