Χειρουργική μάσκα, η μόνη λύση στο αδιέξοδο της πανδημίας

Υπάρχουν λάθη στην στρατηγική του Κράτους στην αντιμετώπιση της πανδημίας:

Το αδιέξοδο των lock downs

Υπάρχουν 4 κράτη που έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον κορωνοϊό. Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ταιβάν. Και οι 4 χώρες αυτές έχουν την κουλτούρα της μάσκας.

Λέγεται ότι οι χειρουργικές μάσκες δεν έχουν αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούνται από μη φορέα. Θα έπρεπε να μας φέρουν ποσοτική εκτίμηση της μη αποτελεσματικότητας της μάσκας. Παρ’ όλα, αυτά σε αυτήν την ανάλυση μου θα θεωρήσω ότι η χρήση από μη φορέα του ιού ΔΕΝ φέρνει κανένα αποτέλεσμα ως προς την αποφυγή πρόσληψης του ιού.(Και όμως η πολύ σημαντική κλινική μελέτη στο JAMA μας δείχνει ότι μια απλή χειρουργική μάσκα προστατεύει εξίσου καλά με έναν N95 respitator βλ (2). Επίσης (6)) Θα θεωρήσουμε ότι η χειρουργική μάσκα φέρνει αποτέλεσμα ΜΟΝΟ όταν την φοράει ο φορέας του ιού. Δηλαδή μειώνει την ροή εκπομπής των μικροσωματιδίων του ιού (συνήθως φιλτράροντας τα σταγονίδια).

Στα νοσοκομεία την χειρουργική μάσκα την φοράει ο δυνητικά φορέας του ιού. Και αυτή η κλασική και αποδεδειγμένη στρατηγική μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε.

Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ήταν απολύτως αναγκαία αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Το lock-down ΔΕΝ αποτελεί λύση. Είναι ένα μέτρο απελπισίας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα με τα μέτρα που πήρε θα καταφέρει να μην γίνει Λομβαρδία. Τον Μάιο όταν τα θετικά κρούσματα θα είναι ελάχιστα, τι θα κάνουμε; Θα κάνουμε επανεκκίνηση της οικονομίας; Μα εφόσον δεν υπάρχει herd immunity τελικά μετά από μερικές εβδομάδες θα πρέπει να ξανακάνουμε lock-down. Δηλαδή η οικονομία θα πηγαίνει από lock-down σε lock-down. Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να συντηρηθεί με συνεχή lock-downs.

Επιπλέον, υπάρχει αναγκαστική ανισότητα στα μέτρα. Τα μέτρα αυτά επιβαρύνουν κάποιες κοινωνικές ομάδες οικονομικά με δραματικό τρόπο, ενώ άλλες ομάδες τις επιβαρύνουν με σοβαρούς κίνδυνους υγείας, όπως για παράδειγμα τις ταμίες των σουπερ μάρκετ (Ας σκεφτούμε μια ταμία που έχει την 70 άρα μάνα της στο σπίτι, πόση αδικία θα αισθάνεται). Αυτή ανισότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ.

Το δυναμικό σύστημα της πανδημίας και οι χειρουργικές μάσκες

Στην πράξη, κανένα δυναμικό σύστημα δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν δεν μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα feedback control system πάνω στο δυναμικό σύστημα.

Για να υλοποιήσεις το control system χρειάζεσαι μια τιμή στόχο (setpoint) (στην περίπτωσή μας τα κατειλημμένα κρεβάτια εντατικής (ο στόχος είναι πχ 70%)), τιμές επεξεργασίας (process value, στην περίπτωσή μας 1) τα κατειλημμένα κρεβάτια εντατικής, 2) τα θετικά τεστς κορωνοϊού από δειγματοληπτικό έλεγχο) και μια ομάδα controllers τα οποία ολοκληρώνουν το controller loop.

Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε μια ομάδα από controllers τα οποία θα ενεργοποιούνται από τον αριθμό των κατειλημμένων κρεβατιών εντατικής και από τα θετικά τεστς κορωνοϊού από δειγματοληπτικό έλεγχο. Έτσι θα έχουμε ένα feedback. Κάθε φορά που θα βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κατειλημμένα κρεβάτια εντατικής και τα θετικά τεστς θα έχουμε την κατάλληλη αντίδραση μέτρων. Εννοείται ότι στα control systems υπάρχουν επεξεργασία και ανάλυση για το πως γίνεται η ερμηνεία των δεικτών (Τι σημαίνει όταν αυξάνονται τα θετικά τεστς, μπαίνουν μέσα θέματα χρονικής υστέρησης κλπ κλπ);

Ποια θα μπορούσε να είναι η βέλτιστη ομάδα controlers. Κατά την άποψή μου η απάντηση είναι μονόδρομος και η μόνη εύλογη. Το πρώτο μέτρο θα πρέπει να είναι η υποχρεωτική χρήση από όλον τον πληθυσμό (δηλαδή από τους δυνητικούς φορείς, ακριβώς η ίδια λογική που ισχύει στα νοσοκομεία) χειρουργικών μασκών. Επίσης, άλλα παραπλήσια μέτρα όπως να έχουν τα καταστήματα (δημόσια και ιδιωτικά) υποχρεωτικά κουτιά με αντισηπτικό gel και υποχρεωτική του χρήση από πελάτες.

Αν αυτά τα μέτρα δεν αποδώσουν, τότε η κυβέρνηση θα μπορεί να επιβάλει άλλα μέτρα social distance τα οποία έχουν οικονομική επίπτωση.

Ας δούμε λίγο το ίδιο θέμα με μια άλλη οπτική. Ποιο είναι το πρόβλημα του κορωνοϊού. Υπάρχει ένα στόμιο (στόμα) που εκπέμπει ημισφαιρικά ροή μικροσωματιδίων σε άλλους στόχους (άνθρωποι) οι οποίοι μετά γίνονται οι ίδιοι πομποί των μικροσωματιδίων. Είναι το κλασικό σχήμα της αλυσιδωτής σχάσης του ουρανίου (σε ατομικό σταθμό ενεργείας). Σε έναν ατομικό σταθμό ενεργείας χρησιμοποιούν ράβδος ελέγχου (συνήθως από βορόνιο) ως control system της αλυσιδωτής αντίδρασης. Με τους ράβδους ελέγχου μπορούν και απορροφούν νετρόνια. Ανάλογα αυξάνουν ή μειώνουν την απορρόφηση (αυξάνοντας ή μειώνοντας τους ράβδους) ώστε να παραμένει ενεργός ο αντιδραστήρας αλλά και να μην γίνει έκρηξη. Να είναι δηλαδή το R0=1

Η πιο εύλογη λύση στο σύστημα μετάδοσης του ιού είναι μπει φραγμός στα στόμια εκπομπής του. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν χειρουργικές μάσκες. Αυτή είναι η πιο ορθολογική λύση στο πρόβλημα. Όταν η επεξεργασία δεδομένων των δεικτών (διαγνωστικά τεστς και τρέχων αριθμός κατειλημμένων κρεβατιών εντατικής) δίνει ότι οδηγούμαστε σε υπέρβαση της τιμής του 70% των καταλυμένων κρεβατιών εντατικής, το κράτος ως feedback ξεκινάει με πρώτο μέτρο την επιβολή υποχρεωτικής χρήση χειρουργικής μάσκας καθώς και κουτιά αντισηπτικού με υποχρεωτική χρήση στην πόρτα κάθε μαγαζιού. Στην συνέχεια μπορεί να κλιμακώσει αν χρειαστεί με τα κλασικά μέτρα social distancing και lock-down. Όταν η επεξεργασία των δεικτών δείχνει ότι ο αριθμός των κατειλημμένων κρεβατιών εντατικής οδεύει χαμηλότερα από τον στόχο τότε αίρεται η υποχρεωτική χρήση χειρουργικών μασκών.

Σκοπός δεν είναι να πετύχεις 100% αποκλεισμό της εκπομπής των ιών από το στόμα, αλλά την μείωση του R0 (βασικός αριθμός αναπαραγωγής) κάτω από το 1. Και μόνο ο φραγμός των σταγονιδίων θα αρκούσε ίσως για την μείωση του R0 κάτω από το 1.

Ας δούμε το ζήτημα με μια άλλη οπτική. Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε φράγμα που να ελέγχει την ροή ενός ποταμού σε μια λίμνη (για λόγους παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης αγροτικών καναλιών άρδευσης) που θα κάνουμε το φράγμα, στο κέντρο της λίμνης ή στο στόμιο του ποταμού; Υπάρχει άραγε λογικός άνθρωπος που θα προτείνει να γίνει φράγμα στην διάμετρο μιας λίμνης;

Το κόστος αυτής της λύσης είναι αστείο και από οικονομικής άποψής απολύτως βιώσιμο. Βλέπω στην σελίδα του https://www.alibaba.com/ μάσκες με προδιαγραφές EN14683 Type II στην τιμή των 0,01 δολαρίων. Το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παροχής 10 εκατομμύρια την ημέρα. Με 2 μάσκες ανά κάτοικο την ημέρα σημάνει κόστος 200 χιλιάδες δολάρια την ημέρα ή 6 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Το κόστος είναι αστείο.

Κατά την άποψή μου οι χώρες της Άπω Ανατολής που έχουν κοντρολάρει τον ιό (Ιαπωνία, Ταϊβαν, Νότια Κορέα) δεν το έχουν καταφέρει επειδή κάνουν εκτεταμένο testing και tracking, αλλά επειδή έχουν την κουλτούρα της χειρουργικής μάσκας. Άλλωστε, η πιο επιτυχημένη χώρα στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού είναι η Ιαπωνία, η οποία δεν κάνει πολύ περισσότερα τεστς ανα κάτοικο από ότι η Ελλάδα, και σίγουρα κάνει ΛΙΓΟΤΕΡΑ τεστς ανα κάτοικο από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (3). Στις προηγμένες χώρες της Άπω Ανατολής έχουν το concept του Universal Masking (βλ (1) και (4)).

Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι διάφοροι λοιμωξιολόγοι μας λένε να μην φοράμε μάσκα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν αποθέματα μάσκας. Υπάρχουν καταστάσεις και κατηγορίες πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη της μάσκας. (πχ κατά την είσοδο στο νοσοκομείο, οι εργάτες υγείας κλπ). Αυτό έχει οδηγήσει του λοιμωξιολόγους να συγκλίνουν σε μια συναντίληψη, στην τελείως παράλογη θέση ότι οι μάσκες δεν ωφελούν, μπορούν να σου κάνουν και κακό, «μην φοράτε μάσκες» κλπ κλπ, ενώ η μάσκα είναι η ΜΟΝΗ ορθολογική λύση του προβλήματος.

Επομένως, το πρόβλημα είναι η τροφοδοσία με απλές χειρουργικές μάσκες.

Η προφανής λύση είναι η αύξηση της παραγωγής. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια ανοιχτή πλατφόρμα-φόρουμ-project, από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη (αλλά και από άλλες ηπείρους) όπου οι χώρες να συνεισφέρουν ειδικούς πάνω στην κλωστοφαντουργία και στην Spunbond Meltblown Spunbond (SMS) τεχνολογία (μη υφασμένο υλικό από πολυπροπυλένιο). Οι χειρουργικές μάσκες μπορούν να είναι είτε από υφασμένο υλικό είτε από μη υφασμένο. Οι υφασμάτινες χειρουργικές μάσκες μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται. Επομένως, χρειάζονται μικρότερες ποσότητες όσον αφορά τις υφασμάτινες μάσκες. Σημειωτέον ότι ο καλύτερος τρόπος απολύμανσης μιας υφασμάτινης μάσκας έναντι του ιού είναι να την βάλεις απλά στο πλυντήριο ή να την πλύνεις στο χέρι. Το περίβλημα του ιού αποτελείται από λιπίδια τα οποία καταστρέφονται από το σαπούνι.

Επομένως, μια προσωρινή ρεαλιστική λύση θα μπορούσαν να είναι οι χειροποίητες (homemade) μάσκες (βλ (7)).

Πιο μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα θα μπορούσαν να είναι από προσωρινή τροποποίηση-προσαρμογή υπερσύγχρονων μηχανών υφαντουργίας, έως την ανάπτυξη μηχανολογικών σχεδίων για την δημιουργία μικρών μηχανών από τοπικά μηχανουργία και εταιρίες μηχανολογικού εξοπλισμού. Η δημιουργία μηχανολογικών σχεδίων για απλές μηχανές πιστεύω ότι με την συνεργασία όλου Ευρωπαϊκού δυναμικού, με τις δυνατότητες που μας δίνει η μηχανολογική τεχνολογία, θα είναι κάτι πολύ απλό. Η ιδέα είναι ότι τις απλές μηχανές μπορούν να τις κατασκευάσουν πολλές τοπικές μικρές εταιρίες μηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτό δίνει την δυνατότητα ενεργοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. Αντίθετα, για τις υπερσύγχρονες μηχανές (υφαντουργίας και SMS) πιθανόν να απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (αυτό θα ήταν ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, γιατί στον τομέα αυτό (της κατασκευής χειρουργικών μασκών) η Ευρώπη είναι στο έλεος της Κίνας). Ας σημειώσω ότι οι 3 από τις 6 μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής μηχανών υφαντουργίας είναι Ευρωπαϊκές.

Επιπλέον, υπάρχουν πάρα πολλές σύγχρονες εταιρίες στην Ευρώπη που παράγουν καλούπια για μεταλλικά εξαρτήματα. Θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και αυτές.

Σκοπός δεν είναι να φτιαχτεί optimized μηχανολογικός εξοπλισμός, αλλά να γίνει ραγδαίο scaling up ανεξαρτήτου κόστους. Κατά την άποψή μου αυτός ο στόχος, χάρη στην ραγδαία ανάπτυξη της μηχανολογίας και της τεχνολογίας, είναι πραγματοποιήσιμος. Σε λιγότερο από 2 μήνες θα μπορούσαν να πετύχουν σε μεγάλο ποσοστό τους στόχους τους.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία για να ενεργοποιήσει μια τέτοια πλατφόρμα

Πάντως είναι απορίας άξιο, πως για λόγους Εθνικής Ασφάλειας τα κράτη δεν φρόντισαν να έχουν το δυναμικό για παραγωγή χειρουργικών μασκών.

Η ερμηνεία της αδράνειας

Υπάρχει ένα ερώτημα. Εκ πρώτης όψεως η διαδικασία που προτείνω είναι η μόνη ορθολογική λύση στο πρόβλημα της πανδημίας. Γιατί κάποιος ειδικός δεν την έχει προτείνει;.

Κατά την άποψή μου η απάντηση βρίσκεται στο φιάσκο του Αμερικάνικου CDC με τα τεστς στις ΗΠΑ. Οι με διαφορά πιο ειδικοί επιστήμονες στον κόσμο απέτυχαν παταγωδώς στην ανάπτυξη της διαδικασίας testing στις ΗΠΑ. Αυτό εξηγείται αν κατανοήσουμε τι σημαίνει επιστήμη. Επιστήμη σημαίνει μεγάλη εξειδίκευση σε έναν τομέα. Όταν κάποιος έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση με πάρα πολλά χρόνια σπουδών (όπως οι λοιμωξιολόγοι του CDC με διδακτορικό κλπ (πάνω 16-17 χρόνια σπουδών)), η κοινωνία δεν σου επιτρέπει να δοκιμαστείς σε κάποια άλλη θέση πέρα από την επιστήμη σου. Για παράδειγμα, ποτέ δεν βάζουν πρόεδρο νοσοκομείου χειρουργό (εκτός εάν είναι συνταξιούχος) γιατί θα ήταν πλήγμα για το σύστημα υγείας ένας χειρουργός να εγκαταλείψει το χειρουργείο. Οι γιατροί δεν επιτρέπεται να έχουν εμπειρία από την κουλτούρα της παραγωγής. Στην παραγωγή έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι ό,τι και να σκεφτείς, υπάρχει κάποιος άλλος στην αγορά που το έχει ήδη σκεφτεί και έχει αρχίσει να το υλοποιεί και αυτό θα είναι πλήγμα για εσένα. Πρέπει να δρας ακαριαία. Αυτό έχει σημασία. Η κουλτούρα του scaling up είναι αναγκαστικά ξένη στους πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες.

Αντί να γίνει κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα πάνω στο ζήτημα των μασκών (τώρα που με το lock down δόθηκε περιθώριο χρόνου), βρέθηκε ως λύση η αναπαραγωγή ενός ψέματος, ότι δήθεν η μάσκα δεν χρησιμεύει ("μπορεί να κάνει και κακό" έλεγαν κάποιοι ειδικοί!!!).

(1) (update 22/3/2020)

α) Δείτε αυτό το video από συνέντευξη καρδιολόγου από το Hong Kong στην Deutsche Welle

Παρακαλώ, δείτε το όλο, αλλά ειδικά από το 2:35 και μετά. Το βίντεο αντιμετωπίζει 2 ζητήματα: α) το ζήτημα της μάσκας και β) το ζήτημα του νέου κύματος που αντιμετωπίζει το Hong Kong.

Μάλιστα η δημοσιογράφος της DW αμφισβητεί την χρησιμότητα της μάσκας και ο γιατρός της λέει ότι κάνει λάθος και ότι μόνο όταν δεν υπάρχει επάρκεια μασκών είναι ορθολογικό να μην επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας.

β) Τεράστιες προσπάθειες γίνονται παγκοσμίως (κυρίως στις ΗΠΑ και ΜΒ) για την ad hoc κατασκευή ventilators. Αντίστοιχες προσπάθειες θα έπρεπε να γίνουν πάνω στο ζήτημα των χειρουργικών μασκών.

(2) (update 26/3/2020) Η κλινική μελέτη δημοσιευμένη στο JAMA (Journal of the American Medical Association) "N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza. Among Health Care Personnel. A Randomized Clinical Trial" μας δείχνει ότι και ως μέτρο προστασίας μια απλή χειρουργική μάσκα είναι εξ' ίσου αποτελεσματική ως μέτρο προστασίας με έναν respirator Ν95. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα της χρήσης απλής χειρουργικής μάσκας ως μέσου μειώσεως του R0.



(3) (update 27/3/2020) Σύμφωνα με την Washington Post , η Ιαπωνία είχε πραγματοποιήσει μέχρι τις 27/3/2020 214 tests ανα 1 εκατ. κατοίκους (οι ΗΠΑ 1647, η Αυστρία 4392, η Ιταλία 5972, η Νότια Κορέα 7353 και η Νορβηγία 14537). Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι η αρχετυπική χώρα για τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις (με πρώτη το Τόκιο). Αλλά και οι Χονγκ Κονγκ, Ταιβάν, Σιγκαπούρη είναι πολύ πυκνοκατοικημένες χώρες.

(4) (update 28/3/2020) Ο πολύ διακεκριμένος Κορεάτης καθηγητής Κιμ (προϊστάμενος και εκπρόσωπος για τον COVID-19 στο σημαντικότερο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κορέας) αναλύει την σημασία της μάσκας και εκφράζει την απόρροια του για την στάση της δύσης έναντι του ζητήματος της μάσκας. Είναι το 1ο προστατευτικό μέτρο.

(5) (update 28/3/2020) Εδώ επιστημονικές εργασίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μασκών (ακόμα και homemade) στην αντιμετώπιση επιδημιών:

https://docs.google.com/document/d/1HLrm0pqBN_5bdyysOeoOBX4pt4oFDBhsC_jpblXpNtQ/edit#heading=h.9yzpxufkt5ow

(6) (update 28/3/2020) Ανάλυση του Centre for Evidence-Based Medicine και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δείχνει ότι για τις συνηθισμένες διαδικασίες (non aerosol-generating procedures (AGPs) ) μέσα στο νοσοκομείο η απλή χειρουργική μάσκα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τις N95 ( What is the efficacy of standard face masks compared to respirator masks in preventing COVID-type respiratory illnesses in primary care staff? και https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2020/03/COVID-CAT-PPE-MASKS-7.pdf )



(7) (update 28/3/2020) Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge βρήκαν ότι για μεγέθη σωματιδίων 0.02 micron μια χειρουργική μάσκα φιλτράρει το 89% ενώ μια homemade μάσκα από βαμβάκι φιλτράρει το 70% των μικροσωματδίων (κυρίως μικροσταγόνες). Αλλά σκεφτούμε το εξής: Ο covid-19 έχει R0=2,6 με 3. Επομένως εάν χρησιμοποιούσαμε όλοι χειροποίητη μάσκα από βαμβάκι (πχ φανέλα) τελικά το R0 θα έπεφτε στο 3*0,3 = 1. Αλλά όταν R0 <= 1, τότε η πανδημία σβήνει. (βλ Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? ). Πολύ περισσότερο, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το άρθρο αναφέρεται στην προστασία του δέκτη, ενώ εμάς μας ενδιαφέρει η μείωση της ροής από τον πομπό του ιού. Με άλλα λόγια είναι σίγουρο για αυτόν τον σκοπό, μια homemade μάσκα είναι πιο αποτελεσματική από ότι προτείνει η παραπάνω εργασία.



(8) (update 28/3/2020) Στις 18 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκε η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στην Δημοκρατίας της Τσεχίας. (το παρακάτω video περιέχει και μήνυμα του Τσέχου Υπουργού Υγείας σχετικά με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας)

(9) (update 29/3/2020) Στις 27 Μαρτίου και στις 28 Μαρτίου οι κορυφαίες εφημερίδες (New York Times και Washington Post) στις ΗΠΑ έθεσαν ευθέως το ζήτημα της χρήσης μάσκας, αμφισβητώντας εμμέσως πλην σαφώς τις οδηγίες του CDC. Το τιτάνιο οικονομικό κόστος του lock-down για την Αμερικάνικη, οικονομία θα εξαναγκάσει τελικά και τα πιο συντηρητικά ΜΜΕ του Αμερικάνικου κατεστημένου να αναρωτηθούν γιατί οι χώρες της Άπω Ανατολής δεν έχουν ανάγκη από lock-down



(10) (update 31/3/2020) O τελευταίος commissioner του FDA είναι ξεκάθαρος στην ανάγκη επιβολής του Universal Masking. Είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρω εδώ το tweet (-thread) του (είναι από τις 18 Μαρτίου):

THREAD: If the concern is that asymptomatic or mildly symptomatic younger Americans (millennials) are continuing to spread #Coronavirus because they don't heed warnings, you could require anyone between certain ages to wear a procedure mask when they go out. 1/n



If we're at the point of locking down entire cities, we must consider other ways to break off transmission that don't take away peoples' liberty. CDC's current position is that people should only wear a mask when you're sick. But we know this is spread by Asymptomatic people 2/n



Any ordinance would have to specify procedure masks and not N95 masks which are in short supply and needed by healthcare workers. There does not appear to be any shortage of procedure masks, and these masks are still very helpful in preventing spread through droplets. 3/n



People should still be required to stay home if sick, but that's hard to enforce. Requiring a procedure mask for those who go out in areas of sustained spread (like some big cities) would be a second layer of protection when people are asymptomatic or defiant 4/n



Thoughtful op ed

@nytimes



on masks and whether messaging was wrong. We must distinguish between N95 masks that healthcare providers need because of added protection, and procedure masks which could still help prevent transmission and protect consumers 5/n



People who stockpiled N95 mass should donate them to their local hospital. When they do, they can be given a replacement stock of procedure masks. 6/n



CDC guidance recommends people symptomatic with flu wear mask if have to travel outside. Since we know there can be asymptomatic or mildly symptomatic spread of #COVID19, mask could help reduce transmission where people may not realize they're infected 7/n https://cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/maskguidance.htm





(11) (update 31/3/2020) Το πανίσχυρο think tank του κατεστημένου American Enterprise Institute των ΗΠΑ ζητάει ξεκάθαρα την επιβολή του Universal Masking. βλ: A ROAD MAP TO REOPENING . Πολύ σωστά το ΑΕΙ προβληματίζεται για το άνοιγμα της οικονομίας. Αυτό που προτείνει είναι φυσικά το ακριβώς αντίθετο από τις συστάσεις του WHO:



"Encourage the Public to Wear Masks.

There is emerging evidence that asymptomatic and presymptomatic transmission of COVID-19 is possible,(18) which complicates efforts to pursue case-based interventions. To reduce this risk during Phase I, everyone, including people without symptoms, should be encouraged to wear nonmedical fabric face masks while in public.(19)



Face masks will be most effective at slowing the spread of SARS-CoV-2 if they are widely used, because they may help prevent people who are asymptomatically infected from transmitting the disease unknowingly. Face masks are used widely by members of the public in some countries that have successfully managed their outbreaks, including South Korea and Hong Kong.(20) The World Health Organization (WHO) recommended members of the public use face masks in the event of a severe influenza pandemic.(21)



However, personal protective equipment should continue to be reserved for health care workers until supplies are sufficient for them and abundant. For this reason, right now members of the general public should opt to wear nonmedical fabric face masks when going out in public. The CDC should issue guidelines on the proper design of such nonmedical fabric face masks. Consumers may be able to fashion these masks themselves using available washable materials, or they may become available in the consumer marketplace. "

Το WHO έκανε κάτι τελείως παιδικό και ανώριμο, πήγε να λύσει ένα πρόβλημα (το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των μασκών για του εργάτες υγείας) διαδίδοντας το ψέμα ότι η μάσκα "μπορεί ακόμα και να σου κάνει και κακό".



12) (update 31/3/2020) Η Αυστρία, Γερμανία επέβαλαν την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα ΜΜΜ και στα καταστήματα. Το μέτρο αυτό είναι ισοδύναμο με ότι ισχύει σε Χονγκ Κονγκ Σιγκαπούρη κλπ εάν σκεφτούμε πόσο πυκνοκατοικημένα είναι αυτά τα μέρη σε σχέση με την Ευρώπη



13) (update 31/3/2020) Η Βουλγαρία επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας από 31 Μαρτίου.