Αναισθησιολόγος στην Θεσσαλονίκη το… τερμάτισε στη φοροδιαφυγή. Ο εν λόγω γιατρός, που συνεργαζόταν με κλινική, πιάστηκε στην τσιμπίδα των ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να κόβει αποδείξεις για ιατρικές πράξεις, που ξεκινούσαν από 10 μόλις ευρώ και έφταναν (για την ίδια ιατρική πράξη) μέχρι και τα 400 ευρώ.

Ο έλεγχος, ο οποίος αφορούσε στη διετία 2016-2017, έφερε στην επιφάνεια τεράστια απόκρυψη εσόδων με την μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα την επιβολή συνολικού πρόσθετου φόρου 95.726,56 ευρώ για τη πρώτη χρονιά και 121.624,89 ευρώ για την επόμενη, καθώς η προσφυγή του στη δικαιοσύνη (Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης) δεν τελεσφόρησε.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασε στα χέρια της αρμόδιας αρχής το πληροφοριακό δελτίο για αγγειοχειρουργό, που συνεργαζόταν με το εν λόγω νοσοκομείο-κλινική. Η ανώνυμη εταιρία -όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ- ανταποκρινόμενη σε κλήση για παροχή πληροφοριών, γνωστοποίησε στην ελεγκτική αρχή, μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των αναισθησιολόγων που συμμετείχαν στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος ιατρός, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προσφεύγων ιατρός.

Στη συνέχεια, ο αναισθησιολόγος κλήθηκε να προσκομίσει τα φορολογικά του στοιχεία, μετά από έλεγχο οι αρμόδιοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική πλειονότητα των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, ο γιατρός τιμολογούσε τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες με περίπου ενιαία αμοιβή, χωρίς ιδιαίτερη και ουσιώδη διαφοροποίηση της αμοιβής, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ανερχόταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά- κυρίως 10 έως και 100 ευρώ – εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εξέδωσε φορολογικά στοιχεία μεγαλύτερης ή ακόμα και δυσανάλογα μεγαλύτερης αξίας.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως και 31-12-2017 επί συνόλου 1.530 (686+844) αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο ιατρός προς τους ασθενείς του, σύμφωνα με το μεριδολόγιο που απέστειλε η κλινική, οι 1.227 (542+685) αποδείξεις, ήτοι ποσοστό 80,20% έχουν αξία από 10 ευρώ – 50 ευρώ και 28 αποδείξεις (8+20) ήτοι ποσοστό 1,83% έχουν αξία από 51 ευρώ -100 ευρώ.

Αυτό που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση στους ελεγκτές ήταν η… διαφορά των αποδείξεων για ίδιες υπηρεσίες και μάλιστα με διακύμανση ως 900%!

Ενδεικτικά, υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν το 2016 σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας μόλις 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση, απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 302,01 ευρώ! Ανάλογα είναι τα ευρήματα και στη χρήση του για το έτος 2017. Για παράδειγμα, αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής για τις οποίες εξέδωσε, στην πρώτη περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας ξανά 20 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση, απόδειξη παροχής υπηρεσιών αξίας 400 ευρώ.

Οι ανακριβείς αποδείξεις

Σημειώνεται πως η ΥΕΔΔΕ, ζήτησε και έλαβε τις λίστες ανάλογων αμοιβών από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, με το σκεπτικό ότι για τον προσδιορισμό των αμοιβών που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του χώρου της υγείας και γι’ αυτό αντιπροσωπεύουν μια εύλογη και δίκαιη τιμή της αμοιβής που εισπράττουν οι γενικοί χειρούργοι από τους ασθενείς τους όταν αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η ΥΕΔΔΕ από την αντιπαραβολλη στοιχείων, κατέληξε στο ότι η αξία που αναγράφεται στα υπό έλεγχο φορολογικά στοιχεία και κατ’ επέκταση η αμοιβή του ελεγχόμενου ιατρού είναι ιδιαίτερα χαμηλή και χωρίς εύλογη κλιμάκωση ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε ιατρικής πράξης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αμοιβή που εισέπραξε και ότι η έκδοση με αυτό τον τρόπο των συγκεκριμένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τον ελεγχόμενο ιατρό έγινε για την τυπική κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεών του.

Τέλος, με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι το 2016 ο αναισθησιολόγος εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολόγου σε 544 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 128.974,43 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή άλλα φορολογικά στοιχεία εσόδου για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ. Το 2017 εξέδωσε ανακριβώς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 163.069,38 ευρώ, ενώ δεν εξέδωσε απόδειξη σε δύο περιπτώσεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ.