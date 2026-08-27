Η έξαρση που εμφανίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας κινητοποιεί τόσο τις Υγειονομικές Αρχές, όσο και την επιστημονική κοινότητα, που πλέον αναζητά λύσεις για την έγκαιρη διάγνωση των κρουσμάτων και τη χαρτογράφηση των περιοχών κινδύνου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα, έχουν διαγνωσθεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό. Σε νοσηλεία παραμένουν 73 ασθενείς, από τους οποίους η κατάσταση των 26 κρίνεται σοβαρή και έχουν μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρτογραφήσει τις περιοχές κινδύνου και να βρει τρόπο για έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Στη χώρα μας μία ομάδα ειδικών επιστημόνων του ΕΚΠΑ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα, που θα αναπτύξει ένα είδος γρήγορου τεστ με μία σταγόνα αίματος. Το τεστ θα πιστοποιεί αμέσως την ύπαρξη ή όχι του ιού. Η νέα διαγνωστική συσκευή που αναπτύσσει η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορεί δυνητικά να αποδειχθεί ένα ισχυρό όπλο στη μάχη κατά των λοιμώξεων από κουνούπια.

Η επικεφαλής της ομάδας, καθηγήτρια Μαρία Γαζούλη, από το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μίλησε στη «Ζούγκλα» για την έρευνα που στοχεύει στην γρήγορη και έγκυρη διάγνωση του ιού.

Στην ουσία -όπως μας εξήγησε- η νέα διαγνωστική μέθοδος καταργεί την ανάγκη για κλασική αιμοληψία και εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, μετατρέποντας το τεστ σε μία διαδικασία που μοιάζει με την μέτρηση του σακχάρου στον διαβήτη, με μόλις μία σταγόνα αίματος από το δάχτυλο.

Η σημασία του τεστ έγκαιρης διάγνωσης

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Ο εντοπισμός της λοίμωξης στα πρώτα στάδια επιτρέπει στους θεράποντες ιατρούς να θέσουν τον ασθενή σε στενή παρακολούθηση, προλαμβάνοντας ή αντιμετωπίζοντας έγκαιρα πιθανές σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα (όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα), οι οποίες απειλούν κυρίως ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους.

Ακούστε τις δηλώσεις στη «Ζούγκλα» της Καθηγήτριας Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής του ΕΚΠΑ, Μαρίας Γαζούλη: