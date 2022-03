Ανακαλύφθηκε ότι ένα λιπαρό οξύ που υπάρχει στο ελαιόλαδο ενεργοποιεί την «πηγή νεότητας» του εγκεφάλου

Ζήσης Ψάλλας

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αποκαλύπτει ότι το ελαϊκό οξύ -υπάρχει στο ελαιόλαδο- που παράγεται στον εγκέφαλο είναι ένας ουσιαστικός ρυθμιστής της διαδικασίας που επιτρέπει τη μάθηση και τη μνήμη και υποστηρίζει τη σωστή ρύθμιση της διάθεσης.

«Πριν από χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο εγκέφαλος ενός ενήλικου θηλαστικού δεν ήταν σε θέση να επιδιορθωθεί και να αναγεννηθεί. Όμως η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου έχουν την ικανότητα να παράγουν νέους νευρώνες, μια διαδικασία που ονομάζεται νευρογένεση. Ο ιππόκαμπου του εγκεφάλου των ενηλίκων θηλαστικών έχει συνεχή ικανότητα να σχηματίζει νέους νευρώνες, να επιδιορθώνεται και να αναγεννάται, επιτρέποντας τη μάθηση και τη ρύθμιση της μνήμης και της διάθεσης κατά την ενήλικη ζωή», δήλωσε η Mirjana Maletic-Savatic, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής-νευρολογίας.

«Γνωρίζαμε ότι η νευρογένεση έχει έναν κύριο ρυθμιστή, μια πρωτεΐνη εντός των νευρικών βλαστοκυττάρων που ονομάζεται TLX, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη γέννηση νέων νευρώνων. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε τι διεγείρει την TLX να το κάνει αυτό. Κανείς δεν ήξερε πώς να ενεργοποιήσει την TLX», δήλωσε ο Damian Young, αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας και χημικής βιολογίας και παθολογίας.

Ανακαλύφθηκε ότι ένα κοινό λιπαρό οξύ, το ελαϊκό οξύ, συνδέεται με την TLX και αυτό αυξάνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη νευρογένεση στον ιππόκαμπο τόσο σε νεαρά όσο και σε ηλικιωμένα ποντίκια. Το ελαϊκό οξύ παράγεται μέσα στα νευρικά βλαστοκύτταρα για να ενεργοποιήσει την TLX.

Το εύρημα ότι το ελαϊκό οξύ ρυθμίζει την ενεργοποίηση της TLX έχει σημαντικές θεραπευτικές επιπτώσεις. «Η TLX έχει γίνει στόχος φαρμάκων, που σημαίνει ότι η γνώση του πώς ενεργοποιείται φυσικά στον εγκέφαλο θα βοηθήσει να αναπτύξουμε φάρμακα ικανά να εισέλθουν στον εγκέφαλο και να διεγείρουν τη νευρογένεση», είπαν οι ερευνητές. «Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενειών όπως οι μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές και η νόσος Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι απίστευτα συναρπαστικό επειδή παρέχει έναν νέο τρόπο θεραπείας αυτών των εξουθενωτικών ασθενειών που χρειάζονται αποτελεσματικές θεραπείες».