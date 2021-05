Κι όμως οι πατάτες δεν είναι πάντα ανθυγιεινή τροφή

Ζήσης Ψάλλας

Η ταπεινή πατάτα έχει κακή φήμη ως τρόφιμο αλλά στην πραγματικότητα, οι πατάτες περιέχουν βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία.

Οι άνθρωποι συνήθως συνδέουν τη βιταμίνη C με τα πορτοκάλια και τα εσπεριδοειδή. Αλλά μια σημαντική πηγή βιταμίνης C σε παλιότερες εποχές προερχόταν στην πραγματικότητα από τις πατάτες. Κατά μέσο όρο, μια μικρή ποσότητα 150 γρ. παρέχει το 15% των καθημερινών αναγκών μας σε βιταμίνη C.

Η βιταμίνη Β6 βοηθά πάνω από 100 ένζυμα στο σώμα να λειτουργούν σωστά, επιτρέποντάς τους να διασπούν τις πρωτεΐνες και αποτελεί κλειδί για την καλή λειτουργία των νεύρων. Αυτός μπορεί επίσης είναι ο λόγος για τον οποίο η Β6 συνδέεται με καλή ψυχική υγεία. Συνήθως, μια μικρή πατάτα περιέχει το 25% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης B6 για τους ενήλικες.

Το κάλιο στα κύτταρα μας είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της ηλεκτρικής σηματοδότησης στους μυς και τα νεύρα. Εάν το κάλιο γίνει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό, μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά μας. Οι ψητές και τηγανητές πατάτες έχουν υψηλότερα επίπεδα καλίου από τις βραστές πατάτες ή τον πουρέ πατάτας -περίπου το 30% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Αυτό συμβαίνει επειδή το βράσιμο της πατάτας μπορεί να προκαλέσει διαρροή του μισού καλίου στο νερό.

Οι πατάτες έχουν υψηλά επίπεδα χολίνης- έρχονται δεύτερες μετά από τις τροφές όπως είναι το κρέας, τα αυγά και η σόγια. Είναι ζωτικής σημασίας να καταναλώνετε χολίνη καθώς είναι απαραίτητη για υγιή εγκέφαλο, νεύρα και μυς. Λόγω γονιδίων, μπορεί ορισμένοι από εμάς να είναι ανεπαρκείς σε χολίνη. Μια πατάτα μπορεί να περιέχει περίπου το 10% των καθημερινών αναγκών ενός ατόμου σε χολίνη.

Οι πατάτες δεν έχουν γλουτένη, έτσι είναι μια εξαιρετική επιλογή για άτομα με κοιλιοκάκη ή που πρέπει να αποφύγουν τη γλουτένη. Το ίδιο ισχύει και για τις γλυκοπατάτες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη -που σημαίνει ότι δεν προκαλούν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους και της όρεξης. Ωστόσο, οι γλυκοπατάτες είναι ελαφρώς υψηλότερες σε θερμίδες και υδατάνθρακες από τις κανονικές πατάτες -αν και περιέχουν περισσότερη β-καροτίνη (μια μορφή βιταμίνης Α).