Γιατί οι διατροφικές μελέτες είναι προβληματικές

Ζήσης Ψάλλας

Οι περισσότερες διατροφικές κλινικές μελέτες αποτυγχάνουν ακόμη και στα πιο βασικά μέτρα ελέγχου ποιότητας. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε έρευνα βιβλιογραφίας για δοκιμές που αφορούν στη παχυσαρκία και δημοσιεύθηκαν σε κορυφαία περιοδικά (The New England Journal of Medicine, JAMA, The BMJ, The Lancet, Annals of Internal Medicine και The American Journal of Clinical Nutrition) από το 2009 μέχρι το 2019.

Εντοπίστηκαν 343 διατροφικές μελέτες και, για σύγκριση, 148 φαρμακευτικές μελέτες για την παχυσαρκία από τις οποίες 21 και 9, αντίστοιχα, συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν την αρχική περιγραφή του μητρώου με τα τελικά δημοσιευμένα έγγραφα, 18 μελέτες διατροφής (86%) έναντι μόνο 2 από τις δοκιμές φαρμάκων (22%) έδειξαν ουσιαστικές αποκλίσεις.

Επίσης ανέφεραν: "Οι ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση για οποιαδήποτε κλινική δοκιμή από τα National Institutes of Health πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων τι σκοπεύουν να τεστάρουν για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα έχουν αναλυθεί δίκαια. Συγκρίνοντας τα αρχικά μητρώα με τις τελικές δημοσιευμένες μελέτες διαπιστώσαμε ότι οι κλινικές μελέτες διατροφής κατά την τελευταία δεκαετία ήταν περίπου τέσσερις φορές πιο πιθανές από τις δοκιμές ναρκωτικών να έχουν διαφορά στο κύριο αποτέλεσμα ή τη μέτρηση - αυξάνοντας την ανησυχία για προκατάληψη".

Μια μελέτη διατροφής, για παράδειγμα, αρχικά ανέφερε το «σωματικό βάρος σε πέντε χρόνια» ως το κύριο αποτέλεσμα, αλλά αργότερα τροποποίησε το στόχο αυτό σε «αλλαγή του σωματικού λίπους σε ένα χρόνο». Άλλες μελέτες, αρχικά, σχεδίαζαν μετρήσεις σε διάφορα χρονικά σημεία, αλλά αργότερα ανέφεραν μόνο ένα αποτέλεσμα ή σε ένα μόνο χρονικό σημείο στη δημοσιευμένη μελέτη.

Οι σύντομες κλινικές μελέτες διατροφής, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, εγείρουν ανησυχίες. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι μπορούν να χάσουν βάρος περιορίζοντας τις θερμίδες στην αρχή, αλλά λίγοι μπορούν να διατηρήσουν ουσιαστική απώλεια βάρους με αυτόν τον τρόπο. Μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες, το σώμα αρχίζει να αντιστέκεται στη στέρηση θερμίδων, με την αύξηση της πείνας και την επιβράδυνση του μεταβολισμού. Κάνοντας τα πράγματα πιο περίπλοκα, χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να προσαρμοστούν οι συμμετέχοντες στις μεγάλες αλλαγές των θρεπτικών συστατικών.

Ως εκ τούτου, οι συνήθεις μελέτες διατροφής πρέπει να περάσουν από τους δημόσιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι σπανίως υπερβαίνουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, σε σύγκριση με τις κλινικές μελέτες φαρμάκων που μπορεί να κοστίζουν αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς επαρκή υποστήριξη, η ποιότητα υποφέρει αναπόφευκτα. Διατροφικές μελέτες επαρκούς μεγέθους, διάρκειας και δυναμικής παρέμβασης σπάνια γίνονται.

Πηγή: Discrepancies in the Registries of Diet vs Drug Trials.