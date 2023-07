Γιατί μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους;

Ζήσης Ψάλλας

Για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος, το να χάσουν κιλά είναι το εύκολο κομμάτι. Η διατήρηση των κιλών με την πάροδο του χρόνου είναι συνήθως το δύσκολο μέρος και οι περισσότεροι ανακτούν βάρος. Τι κάνει μερικούς να καταφέρνουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Μια νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια ελπίζει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μελετώντας εκτενώς περισσότερα από 100 άτομα με παχυσαρκία που χάνουν επιτυχώς βάρος μέσω διατροφής και άσκησης. Αυτά τα άτομα θα παρακολουθούνται με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της διατήρησης του βάρους ή της ανάκτησής του. Τελικά, οι ερευνητές ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποτελέσματα για να βελτιστοποιήσουν τον εξατομικευμένο σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη μείωση βάρους.

«Γνωρίζουμε ήδη ότι η απάντηση δεν είναι η δύναμη της θέλησης», λέει ο Rudolph Leibel, από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, η έρευνα του οποίου ήταν η πρώτη που αποκάλυψε ότι ο μεταβολισμός και τα νευρικά κυκλώματα οδηγούν στην αλλαγή της πείνας στην κατάσταση μείωσης βάρους.

«Το σώμα με μειωμένο βάρος είναι φυσιολογικά ξεχωριστό: Νομίζει ότι λιμοκτονεί, επομένως επιβραδύνει το μεταβολισμό του για να διατηρήσει το βάρος, μειώνει τη δραστηριότητα και αυξάνει την όρεξη. Σε αυτές τις βιολογικές προσαρμογές είναι σχεδόν αδύνατο να αντισταθείτε», λέει ο Leibel. «Χρειάζεται μια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν χάσει βάρος να διατηρήσουν το βάρος τους μακριά».

Μελετώντας το μεταβολισμό και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που πετυχαίνουν και εκείνων που αποτυγχάνουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους τους, η μελέτη POWERS επιδιώκει να κατανοήσει τι προκαλεί τις βιολογικές προσαρμογές που προάγουν την ανάκτηση βάρους και γιατί μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να διατηρήσουν το μειωμένο βάρος τους.

Τα πάντα, από το λιποκύτταρο μέχρι τα υψηλότερα φλοιώδη κέντρα του εγκεφάλου θα εξεταστούν με πολύ πιο σχολαστικό τρόπο από προηγούμενες μελέτες. Χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνικές μέτρησης. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τη σύσταση του σώματος, την ενεργειακή δαπάνη, τη σωματική δραστηριότητα, την ποιότητα του ύπνου και τις επιλογές της τροφής. Η μαγνητική τομογραφία θα καταγράψει τη νευρική δραστηριότητα και θα ληφθούν δείγματα αίματος, μυών και λίπους για την αξιολόγηση των κυτταρικών αλλαγών.

«Οι πληροφορίες από αυτή τη μοναδική μελέτη θα ενημερώσουν την ανάπτυξη τρόπων για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας στη διατήρηση του μειωμένου σωματικού βάρους», λέει ο Leibel. «Ακόμη και μέτριες μειώσεις, που διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να έχουν μεγάλες ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία».

Η μελέτη Physiology of the Weight Reduced State (POWERS) ξεκίνησε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και διεξάγεται από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Columbia, στο Drexel University, στο Tufts University και στο University of Pennsylvania. Οι συμμετέχοντες που χάνουν το 7% ή περισσότερο του σωματικού τους βάρους σε διάστημα πέντε μηνών με επιτηρούμενο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης θα παρακολουθούνται για επιπλέον 12 μήνες.