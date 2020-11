Η αποφυγή τροφίμων που προκαλούν φλεγμονή μπορεί να μειώσει τις καρδιακές παθήσεις

Ζήσης Ψάλλας

Κάποιες τροφές αυξάνουν τη φλεγμονή στο σώμα και κάποιες τη μειώνουν. Αυτό βρήκε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Η μελέτη εστίασε στο κατά πόσον η μακροχρόνια προσκόλληση στις προφλεγμονώδεις δίαιτες σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά καρδιακών παθήσεων ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τις Nurses' Health Studies I και II από το 1986 και περιέλαβαν άτομα έως και με 32 χρόνια παρακολούθησης. Αφού εξαιρέθηκαν οι συμμετέχοντες για τους οποίους δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες, πάνω από 210.000 άτομα συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες κάθε τέσσερα χρόνια σχετικά με τη διατροφή τους.

«Χρησιμοποιώντας έναν εμπειρικά αναπτυγμένο διατροφικό δείκτη με βάση τα τρόφιμα για την αξιολόγηση των επιπέδων φλεγμονής που σχετίζονται με τη διατροφική πρόσληψη, βρήκαμε ότι τα διατροφικά πρότυπα με υψηλότερο φλεγμονώδες δυναμικό συσχετίστηκαν με αυξημένο ποσοστό καρδιαγγειακών παθήσεων» δήλωσε ο Jun Li, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Ο δείκτης της φλεγμονώδους διατροφής με βάση τα τρόφιμα βασίζεται σε 18 προκαθορισμένες ομάδες τροφίμων που δείχνουν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με την αύξηση των φλεγμονωδών βιοδεικτών.

Οι ερευνητές πρότειναν την κατανάλωση τροφίμων με υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών και φυτικών ινών για την καταπολέμηση της φλεγμονής: πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λάχανο, ρόκα), κίτρινα λαχανικά (κολοκύθα, κίτρινες πιπεριές, φασόλια, καρότα), δημητριακά ολικής αλέσεως, καφές, τσάι και κρασί. Οι ερευνητές πρότειναν επίσης τον περιορισμό της πρόσληψης εξευγενισμένων σακχάρων και δημητριακών, τηγανητών τροφών, αναψυκτικών, επεξεργασμένου κρέατος, κόκκινου κρέατος και κρέατος οργάνων (μη μυϊκού κρέατος όπως π.χ. μυαλό, έντερα κ.λπ.). Αυτά τα τρόφιμα συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων συντελεστών στον προφλεγμονώδη διατροφικό δείκτη.

Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν πώς η ενσωμάτωση ξηρών καρπών στη συνήθη διατροφή βελτιώνει τους φλεγμονώδεις βιοδείκτες.

Συνολικά 634 άτομα ακολούθησαν μια διατροφή είτε με ξηρούς καρπούς είτε χωρίς - η ποσότητα των ξηρών καρπών ήταν 30-60 γραμμάρια την ημέρα. Μετά από μια περίοδο παρακολούθησης δύο ετών, εκείνοι που κατανάλωναν ξηρούς καρπούς είχαν σημαντικά μειωμένα επίπεδα φλεγμονής σε 6 από τους 10 από φλεγμονώδεις βιοδείκτες που δοκιμάστηκαν.