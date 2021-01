Η φυτική διατροφή μειώνει την πρόσληψη των θερμίδων

Θάνος Ξυδόπουλος

Όταν ακολουθούμε μια δίαιτα με χαμηλά λιπαρά, δηλαδή μια φυτική διατροφή, καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μικρής αλλά εξαιρετικά ελεγχόμενης μελέτης που έγινε από ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Διαβήτη, Πεπτικών και Νεφρικών Νόσων των ΗΠΑ (NIDDK: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

H μελέτη συνέκρινε τις δύο δίαιτες ως προς την πρόσληψη των θερμίδων, τα επίπεδα ορισμένων ορμονών και το σωματικό βάρος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine, διευρύνουν την κατανόηση του πώς ο περιορισμός των υδατανθράκων ή των λιπών μπορεί να επηρεάσει την υγεία.

Οι ερευνητές φιλοξένησαν 20 ενήλικες χωρίς διαβήτη για τέσσερις συνεχείς εβδομάδες στη Μονάδα Μεταβολικής Κλινικής Έρευνας του NIH. Οι συμμετέχοντες, 11 άνδρες και εννέα γυναίκες, ακολούθησαν είτε μια φυτική διατροφή με χαμηλά λιπαρά είτε μια ζωική διατροφή με λίγους υδατάνθρακες για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια, αμέσως, την εναλλακτική διατροφή για άλλες δύο εβδομάδες.

Και οι δύο διατροφές περιείχαν ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και είχαν ισοδύναμες ποσότητες μη αμυλούχων λαχανικών. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν τρία γεύματα την ημέρα, καθώς και σνακ, και μπορούσαν να φάνε όσο επιθυμούσαν.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν ότι η φυτική δίαιτα οδήγησε σε 550-700 λιγότερες θερμίδες την ημέρα σε σχέση με τη ζωική δίαιτα.

Παρά τις μεγάλες διαφορές στην πρόσληψη θερμίδων, οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν διαφορές στην πείνα, την απόλαυση των γευμάτων ή την αίσθηση της πληρότητας. Οι συμμετέχοντες έχασαν βάρος και στις δύο δίαιτες, αλλά μόνο η φυτική διατροφή οδήγησε σε σημαντική απώλεια σωματικού λίπους.

Η δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων είχε διπλάσιες θερμίδες ανά γραμμάριο τροφής από τη δίαιτα των χαμηλών λιπαρών. Ένα δείπνο χαμηλών λιπαρών μπορεί να αποτελούνταν από ψητές γλυκοπατάτες, ρεβίθια, μπρόκολο και πορτοκάλια, ενώ ένα δείπνο υψηλών λιπαρών μπορεί να αποτελούνταν από βόειο κρέας με ρύζι κουνουπιδιού. Τα άτομα μπορούσαν να φάνε όσο ήθελαν και ό, τι επέλεγαν από τα γεύματα που τους δόθηκαν.