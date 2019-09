Η κατανάλωση κρεμμυδιού και σκόρδου μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Θάνος Ξυδόπουλος

Τα κρεμμύδια και το σκόρδο είναι βασικά συστατικά στο σοφρίτο, ένα καρύκευμα που αποτελεί βασικό συστατικό της κουζίνας του Πουέρτο Ρίκο. Μπορεί όμως, να είναι μια συνταγή για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού.

Αυτό πράγματι συμβαίνει σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του πανεπιστημίου Buffalo και του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο.

Οι γυναίκες που κατανάλωναν σοφρίτο περισσότερο από μία φορές την ημέρα είχαν 67% μείωση του κινδύνου σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν το έτρωγαν ποτέ. Η ιδέα της μελέτης προέκυψε από προηγούμενες επιστημονικές μαρτυρίες που έδειχναν ότι η κατανάλωση κρεμμυδιών και σκόρδου μπορεί να έχει προστατευτικό αποτέλεσμα κατά του καρκίνου.

"Η μελέτη των γυναικών του Πουέρτο Ρίκο που καταναλώνουν πολλά κρεμμύδια και σκόρδο ως σοφρίτο είναι μοναδική", δήλωσε ο Desai, προσθέτοντας ότι ήταν η συνολική πρόσληψη κρεμμυδιών και σκόρδου, όχι μόνο του σοφρίτο, που συνδέθηκε με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Το Πουέρτο Ρίκο ήταν ιδανικό μέρος για αυτή τη μελέτη, επειδή οι γυναίκες καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες κρεμμυδιών και σκόρδου από ό, τι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, λόγω κυρίως της δημοτικότητας που έχει το σοφρίτο, σημείωσε ο Desai. Τα κρεμμύδια και το σκόρδο καταναλώνονται τακτικά και σε πιάτα που έχουν βάση το φασόλι και το ρύζι, στην κουζίνα του Πουέρτο Ρίκο. Επιπλέον, το Πουέρτο Ρίκο έχει χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, γεγονός που το καθιστά έναν ενδιαφέροντα πληθυσμό για μελέτη.

Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ του 2008 και του 2014 και περιελάμβανε 314 γυναίκες με καρκίνο του μαστού και 346 υγιείς γυναίκες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrition and Cancer.

Πηγή: Onion and Garlic Intake and Breast Cancer, a Case-Control Study in Puerto Rico. Nutrition and Cancer, 2019; DOI: 10.1080/01635581.2019.1651349