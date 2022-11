Η παράλειψη γευμάτων μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας

Ζήσης Ψάλλας

Η κατανάλωση μόνο ενός γεύματος την ημέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε ενήλικες 40 ετών και άνω, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Η παράλειψη πρωινού σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και η έλλειψη μεσημεριανού γεύματος ή δείπνου με θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.

Ακόμη και μεταξύ των ατόμων που τρώνε τρία γεύματα ημερησίως, η κατανάλωση δύο παρακείμενων γευμάτων με διαφορά μικρότερη ή ίση με 4,5 ώρες μεταξύ τους σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες.

«Σε μια εποχή που η διαλείπουσα νηστεία διαφημίζεται ευρέως ως λύση για την απώλεια βάρους, τη μεταβολική υγεία και την πρόληψη ασθενειών, η μελέτη μας είναι σημαντική για το μεγάλο τμήμα των Αμερικανών ενηλίκων που τρώνε λιγότερα από τρία γεύματα κάθε μέρα. Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι τα άτομα που τρώνε μόνο ένα γεύμα την ημέρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εκείνους που είχαν περισσότερα καθημερινά γεύματα.

Μεταξύ αυτών, οι συμμετέχοντες που παραλείπουν το πρωινό τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν θανατηφόρα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ όσοι παραλείπουν το μεσημεριανό γεύμα ή το βραδινό αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες», σημείωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Yangbo Sun, από το University of Tennessee Health Science Center, στο Μέμφις των ΗΠΑ. «Με βάση αυτά τα ευρήματα, συνιστούμε να τρώτε τουλάχιστον δύο έως τρία γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μια ομάδα περισσότερων από 24.000 Αμερικανών ενηλίκων 40 ετών και άνω που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES) μεταξύ 1999 και 2014. Η NHANES, μια συνεχιζόμενη, εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα για την υγεία του πληθυσμού των ΗΠΑ, το συλλέγει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία για να αξιολογήσει τη διατροφή, τη γενική υγεία, το ιστορικό ασθένειας και τις συμπεριφορές υγείας κάθε δύο χρόνια. Οι διατροφικές συμπεριφορές αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας 24ωρη ανάκληση. Ο θάνατος και οι υποκείμενες αιτίες θανάτου εξακριβώθηκαν από τη σύνδεση με τα αρχεία θανάτου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η αιτία των 4.175 θανάτων που εντοπίστηκαν σε αυτήν την ομάδα (878 από καρδιά) επιβεβαιώθηκε από το Αρχείο Συνδεδεμένης Θνησιμότητας Δημόσιας Χρήσης NHANES. Οι ερευνητές παρατήρησαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των συμμετεχόντων που έτρωγαν λιγότερα από τρία γεύματα την ημέρα (περίπου το 40% των ερωτηθέντων) -ήταν πιο πιθανό να είναι νεότεροι, άνδρες, να έχουν λιγότερη μόρφωση και χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα, να καπνίζουν, να πίνουν περισσότερο αλκοόλ και να καταναλώνουν τρόφιμα με λιγότερα θρεπτικά συστατικά.

«Τα αποτελέσματά μας είναι σημαντικά ακόμη και μετά από προσαρμογές για παράγοντες διατροφής και τρόπου ζωής (κάπνισμα, χρήση αλκοόλ, επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, ενεργειακή πρόσληψη και ποιότητα διατροφής)», δήλωσε ο ανώτερος ερευνητής της μελέτης Wei Bao, από το University of Iowa. «Τα ευρήματά μας βασίζονται σε παρατηρήσεις που προέρχονται από δημόσια δεδομένα και δεν υποδηλώνουν αιτιότητα. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήσαμε έχει μεταβολικό νόημα».

Ο Bao εξήγησε ότι η παράλειψη γευμάτων συνήθως σημαίνει πρόσληψη μεγαλύτερου ενεργειακού φορτίου ταυτόχρονα, το οποίο μπορεί να επιδεινώσει τη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και να οδηγήσει σε επακόλουθη μεταβολική επιδείνωση. Αυτό μπορεί επίσης να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ ενός μικρότερου διαστήματος γευμάτων και της θνησιμότητας, καθώς ο μικρότερος χρόνος μεταξύ των γευμάτων θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο ενεργειακό φορτίο στη δεδομένη περίοδο. Ο Bao σχολίασε: «Η έρευνά μας συνεισφέρει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ διατροφικών συμπεριφορών και θνησιμότητας στο πλαίσιο του χρόνου των γευμάτων και της διάρκειας της καθημερινής γευματικής περιόδου».