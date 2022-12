Μελέτη προσδιορίζει τα μικροθρεπτικά συστατικά που ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία

Ζήσης Ψάλλας

Το πόσο ωφέλιμα είναι τα μικροθρεπτικά συστατικά για την καρδιαγγειακή υγεία είναι εδώ και καιρό αμφιλεγόμενο. Τώρα μια νέα μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology παρέχει κάποια σαφήνεια.

Οι ερευνητές εξέτασαν 884 μελέτες που ήταν διαθέσιμες μέχρι σήμερα σχετικά με μικροθρεπτικά συστατικά που λαμβάνονται ως συμπληρώματα διατροφής και ανέλυσαν τα δεδομένα τους. Εντόπισαν πολλά μικροθρεπτικά συστατικά που μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο -καθώς και άλλα που δεν προσφέρουν κανένα όφελος ή ακόμη και έχουν αρνητική επίδραση. Περισσότεροι από 883.000 ασθενείς συμμετείχαν στις συνδυασμένες μελέτες.

«Για πρώτη φορά, αναπτύξαμε έναν ολοκληρωμένο χάρτη βασισμένο σε στοιχεία για να χαρακτηρίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τις πιθανές επιδράσεις των συμπληρωμάτων μικροθρεπτικών συστατικών στα καρδιομεταβολικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Simin Liu, καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Brown και κύριος ερευνητής για τη μελέτη.

Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα πιστεύεται από καιρό ότι παίζουν ρόλο στην υγεία της καρδιάς. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα θρεπτικά συστατικά λειτουργούν για τη μείωση του οξειδωτικού στρες, που είναι γνωστό ότι συμβάλλει σε πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι υγιεινές για την καρδιά δίαιτες, όπως η μεσογειακή διατροφή και η Διαιτητική Προσέγγιση για τη Διακοπή της Υπέρτασης (DASH) περιέχουν τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από μελέτες των αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων ήταν ασυνεπή -ένας λόγος για τον οποίο αυτή η προσέγγιση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί ευρέως στην προληπτική καρδιολογία.

Οι ερευνητές εξέτασαν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές παρέμβασης που αξιολογούσαν 27 διαφορετικούς τύπους αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων. Βρήκαν ισχυρές ενδείξεις ότι πολλά πρόσφεραν καρδιαγγειακά οφέλη. Αυτά περιελάμβαναν τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία μείωσαν τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα το φολικό οξύ, το οποίο μείωσε τον κίνδυνο εγκεφαλικού και το συνένζυμο Q10, ένα αντιοξειδωτικό που μερικές φορές πωλείται ως CoQ10, το οποίο μείωσε τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες. Έδειξαν επίσης στοιχεία μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου τα: ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, L-αργινίνη, L-κιτρουλίνη, βιταμίνη D, μαγνήσιο, ψευδάργυρος, άλφα-λιποϊκό οξύ, μελατονίνη, κατεχίνες, κουρκουμίνη, φλαβανόλες, γενιστεΐνη και κερκετίνη.

Δεν ήταν όλα τα συμπληρώματα ωφέλιμα. Η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, η βιταμίνη Ε και το σελήνιο δεν έδειξαν καμία επίδραση στη μακροπρόθεσμη έκβαση των καρδιαγγειακών παθήσεων ή στον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Και τα συμπληρώματα βήτα καροτίνης αύξησαν τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.