Μια μεσογειακή κετογονική δίαιτα μπορεί να ωφελήσει τους ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Ζήσης Ψάλλας

Ακολουθώντας μια μεσογειακή κετογονική δίαιτα μπορεί να μειώσετε τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια μελέτη από επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Wake Forest.

Οι ερευνητές συνέκριναν μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά με μια δίαιτα που αποτελείται από υγιή λίπη/πρωτεΐνες και λίγους υδατάνθρακες -την τροποποιημένη μεσογειακή κετογενετική δίαιτα- και διαπίστωσαν ότι η τελευταία έδειξε ισχυρές αλλαγές σε μια βιολογική οδό που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

«Ελπίζουμε ότι η καλύτερη κατανόηση αυτής της πολύπλοκης σχέσης μεταξύ της διατροφής, της γνωστικής κατάστασης και της υγείας του εντέρου θα οδηγήσει σε νέες παρεμβάσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ», δήλωσε η Suzanne Craft, καθηγήτρια γεροντολογίας και γηριατρικής ιατρικής στο Wake Forest University School. της Ιατρικής.

Αυτή η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα από την ομάδα της Craft που δείχνει ότι μια τροποποιημένη κετογονική δίαιτα μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Στην τυχαιοποιημένη, μίας τοποθεσίας μελέτη συμμετείχαν 20 ενήλικες, εννέα με ήπια γνωστική εξασθένηση και 11 με φυσιολογική γνωστική λειτουργία. Αυτοί οι συμμετέχοντες ακολούθησαν είτε την τροποποιημένη μεσογειακή-κετογονική δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες είτε μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και άρα υψηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες για έξι εβδομάδες. Στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο «ξεπλύματος» έξι εβδομάδων, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν δίαιτα.

Συλλέχθηκαν δείγματα κοπράνων από τους συμμετέχοντες στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου δίαιτας και έξι εβδομάδες μετά την έκπλυση της δεύτερης δίαιτας για να αναλυθούν οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου -τα καλά και τα κακά βακτήρια που ζουν στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με ήπια γνωστική εξασθένηση στην τροποποιημένη μεσογειακή κετογονική δίαιτα είχαν χαμηλότερα επίπεδα γάμμα-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και μικροβίων που παράγουν GABA. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη δίαιτα είχαν επίσης υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων που ρυθμίζουν το GABA. Το GABA είναι ο κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστημα και η δυσλειτουργία του GABA σχετίζεται με νευροψυχιατρικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.