Μπορεί η βιταμίνη C να βοηθήσει στην καταπολέμηση του κορωνοϊού;

Ζήσης Ψάλλας

Η χρήση υψηλών δόσεων βιταμίνης C για τη θεραπεία του κοινού κρυολογήματος έγινε μια δημοφιλής ιδέα στη δεκαετία του 1970 από τον διπλά βραβευμένο με το βραβείο Νόμπελ χημικό Linus Pauling και προωθήθηκε περαιτέρω από τη βιομηχανία συμπληρωμάτων διατροφής. Δεν υποστηρίζεται σήμερα από πολλά στοιχεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η βιταμίνη C δεν κάνει κανένα καλό.

Η βιταμίνη C είναι σημαντική για τη διατήρηση της οξειδωτικής ισορροπίας στους ιστούς του σώματος - πρόκειται για χημικές αντιδράσεις στα κύτταρα που προσθέτουν ή αφαιρούν άτομα οξυγόνου και είναι απαραίτητες για πολλές διαδικασίες, όπως η παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Αυτές οι χημικές αντιδράσεις ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα επιβλαβή για τα ανθρώπινα κύτταρα, όπως ορισμένες ελεύθερες ρίζες που αντιδρούν με λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα. Η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει αυτές τις βλαβερές αντιδράσεις. Βοηθά επίσης τα ένζυμα να δημιουργούν κολλαγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη στήριξη των ιστών του σώματός μας.

Αν και η βιταμίνη C δεν έχει θαυματουργές ιδιότητες κατά των νόσων, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τα βακτήρια και τους ιούς. Ο ρόλος της βιταμίνης στην προστασία από ιικές λοιμώξεις επισημάνθηκε σε μια πρόσφατη ανασκόπηση η οποία διαπίστωσε ότι τα ανοσοκύτταρα χρειάζονται τη βιταμίνη C για να παράγουν πρωτεΐνες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα σε όλο το σώμα από επιθέσεις ιών.

Τούτου λεχθέντος, μπορούμε εύκολα να αποκτήσουμε επαρκή επίπεδα βιταμίνης C στη διατροφή μας που θα διατηρήσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα πιο λειτουργικό. Η βιταμίνη C είναι άφθονη σε πολλά φρούτα και λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των πορτοκαλιών, του μπρόκολου, των ακτινιδίων και των πιπεριών.

Αν και η βιταμίνη C είναι απίθανο να έχει κάποιο δραματικό αποτέλεσμα στη νόσο COVID-19, το γεγονός ότι μπορεί να προωθήσει την καλή ανοσολογική λειτουργία σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κάποιο καλό. Και παρόλο που μια ανασκόπηση βρήκε ότι η βιταμίνη C δεν έχει επίδραση στη μείωση της συχνότητας κρυολογήματος, διαπίστωσε ότι για τον μέσο άνθρωπο υπήρξε μια μικρή μείωση στη διάρκεια των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε σύντομες περιόδους σοβαρής σωματικής άσκησης (όπως δρομείς μαραθωνίου και σκιέρ), η βιταμίνη C μειώνει στο μισό τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του κινδύνου για το κοινό κρυολόγημα.