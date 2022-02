Ο περιορισμός των θερμίδων επανασυνδέει το μεταβολισμό και την ανοσία για μεγαλύτερη διάρκεια υγιούς ζωής

Ζήσης Ψάλλας

Ο περιορισμός των θερμίδων βελτιώνει τις μεταβολικές και ανοσοποιητικές αποκρίσεις που βοηθούν στον προσδιορισμό του χρόνου ζωής ενός ατόμου και το πόσα χρόνια καλής υγείας απολαμβάνει, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

«Δύο χρόνια μέτριου περιορισμού των θερμίδων επαναπρογραμμάτισαν τις οδούς στα λιποκύτταρα που βοηθούν στη ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο τα μιτοχόνδρια παράγουν ενέργεια, τις αντιφλεγμονώδεις αντιδράσεις του σώματος και ενδεχομένως τηw μακροζωίαw», δήλωσε ο Eric Ravussin, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής κλινικής επιστήμης στο Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Pennington. «Με άλλα λόγια, ο περιορισμός των θερμίδων επανασυνδέει πολλές από τις μεταβολικές και ανοσολογικές αποκρίσεις που ενισχύουν τη διάρκεια ζωής και την υγεία».

Αναλύθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη μελέτη CALERIE 2 (Comprehensive Assessment of the Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy), τη μακροβιότερη δοκιμή περιορισμού θερμίδων σε ανθρώπους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science. Διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μείωσαν την πρόσληψη των θερμίδων κατά 14% μέσα σε δύο χρόνια παρήγαγαν περισσότερα Τ κύτταρα, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού και επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης.

«Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, οι θύμοι αδένες τους συρρικνώνονται και παράγουν λιγότερα Τ κύτταρα. Ως αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα τις λοιμώξεις και ορισμένους καρκίνους», δήλωσε ο Ravussin. «Ο περιορισμός των θερμίδων βοηθά στην πρόληψη της συρρίκνωσης του θύμου αδένα, ώστε το άτομο να παράγει περισσότερα Τ κύτταρα».

Εκτός από τη βελτίωση της ανοσίας, η αύξηση των Τ κυττάρων σχετίζεται με βελτιωμένη ικανότητα καύσης αποθεμάτων λίπους για ενέργεια, είπε ο Ravussin. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εάν ένα άτομο δεν καίει αυτό το καύσιμο, το λίπος μπορεί να συσσωρευτεί σε όργανα όπως οι μυς και το συκώτι, οδηγώντας σε αντίσταση στην ινσουλίνη, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και γήρανση.

Η μελέτη είχε ένα άλλο σημαντικό εύρημα: μια πιθανή θεραπεία για τη μείωση της φλεγμονής που σχετίζεται με την ηλικία και τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός των θερμίδων κατά 40% στα τρωκτικά επέκτεινε τη ζωή τους αν και υπήρχαν όμως μερικές αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την ανοσία.