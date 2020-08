O ρόλος της βιταμίνης C στη διατήρηση της μυϊκής μάζας - Μειώνει τη σαρκοπενία

Ζήσης Ψάλλας

Μελέτη δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που καταναλώνουν άφθονη βιταμίνη C έχουν καλύτερη μάζα σκελετικών μυών.

Το συμπέρασμα είναι σημαντικό επειδή οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν τη μάζα των σκελετικών μυών καθώς γερνούν, κάτι που οδηγεί σε σαρκοπενία (μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από απώλεια μάζας και λειτουργίας των σκελετικών μυών), αδυναμία και μειωμένη ποιότητα ζωής.

Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (UEA).

Η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, καθηγήτρια Ailsa Welch, από την Ιατρική Σχολή Norwich του UEA, δήλωσε: «Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, χάνουν τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη του σκελετού τους. Άτομα άνω των 50 χάνουν έως και 1% της μάζας των σκελετικών μυών τους κάθε χρόνο και αυτή η απώλεια θεωρείται ότι επηρεάζει περισσότερα από 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμίες και άλλα κακά αποτελέσματα, όπως η σαρκοπενία, η σωματική αναπηρία, ο διαβήτης τύπου 2, η μειωμένη ποιότητα ζωής και ο θάνατος».

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση βιταμίνης C συνδέεται με τη μάζα των σκελετικών μυών. Βοηθά στην υπεράσπιση των κυττάρων και των ιστών που απαρτίζουν το σώμα από δυνητικά επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες μπορεί να συμβάλουν στην καταστροφή των μυών. Αλλά μέχρι τώρα, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σημασία της πρόσληψης βιταμίνης C για τους ηλικιωμένους. Θέλαμε να μάθουμε αν τα άτομα που καταναλώνουν περισσότερη βιταμίνη C είχαν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα από άλλα άτομα».

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε δεδομένα για πάνω από 13.000 άτομα ηλικίας 42-82 ετών, τα οποία συμμετέχουν στη μελέτη Norfolk της EPIC (European Prospective Investigation on Cancer and Nutrition). Υπολόγισαν τη σκελετική μυϊκή τους μάζα και ανέλυσαν την πρόσληψη βιταμίνης C από ένα ημερολόγιο επτά ημερών. Εξέτασαν επίσης την ποσότητα βιταμίνης C στο αίμα τους.

Ο δρ. Richard Hayhoe, επίσης από την Ιατρική Σχολή Norwich της UEA, δήλωσε: «Μελετήσαμε ένα μεγάλο δείγμα ηλικιωμένων κατοίκων του Norfolk και διαπιστώσαμε ότι τα άτομα με τις υψηλότερες ποσότητες βιταμίνης C στη διατροφή ή το αίμα τους είχαν τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μάζα σκελετικών μυών σε σύγκριση με εκείνα με τα χαμηλότερα ποσά».