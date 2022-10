Πώς ένα σνακ με αμύγδαλα μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου

Ζήσης Ψάλλας

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, όταν αφομοιώνουμε τα αμύγδαλα, αυξάνεται η παραγωγή ενός λιπαρού οξέος βραχείας αλυσίδας, γνωστό ως βουτυρικό οξύ. Το βουτυρικό παρέχει ενέργεια για τα κύτταρα στην επένδυση του παχέος εντέρου.

Ο Kevin Whelan, επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής και επικεφαλής Διατροφικών Επιστημών στο King's College του Λονδίνου, δήλωσε ότι πέρα ​​από την τροφοδοσία των κυττάρων στο κόλον, το βουτυρικό ρυθμίζει επίσης την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών στο έντερο και βοηθά στην εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος. «Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να ωφελήσει τον βακτηριακό μεταβολισμό με τρόπο που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία», είπε.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα οφέλη της κατανάλωσης αμυγδάλων σε διάστημα 4 εβδομάδων σε 87 άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 45 ετών που έτρωγαν λιγότερη από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα φυτικών ινών. Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες στη μελέτη σε τρεις ομάδες σνακ:Διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων σε οποιαδήποτε μορφή βελτίωσε την υγεία του εντέρου λόγω της αύξησης σε σημαντικά θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι βελτιώσεις βρέθηκαν στα επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, φυτικών ινών και καλίου.

Η Amy Sapola, πιστοποιημένη κόουτς ευεξίας με πτυχίο στη διατροφή, εξήγησε ότι είναι φυτικές ίνες στα αμύγδαλα που ξεκινούν τη διαδικασία αύξησης του βουτυρικού και παρόμοιων μορίων που θρέφουν το έντερο. «Καθώς τα μικρόβια αφομοιώνουν τις πρεβιοτικές ίνες, παράγουν ευεργετικές ενώσεις που ονομάζονται λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (όπως το βουτυρικό), τα οποία βοηθούν στην παροχή ενέργειας στα κύτταρα που επενδύουν το παχύ έντερο και υποστηρίζουν την υγεία του ανοσοποιητικού», είπε.

Η Colette Heimowitz, συγγραφέας των βιβλίων The New Atkins: For a New You Cookbook και «Why You Should Eat More Almonds», είπε ότι η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες στα αμύγδαλα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία. «Από τον έλεγχο της όρεξής σας και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα μέχρι τη βοήθεια της πέψης σας. Οι φυτικές ίνες βοηθούν επίσης να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα λιγότερες λιγούρες για φαγητό», είπε.