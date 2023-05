Τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας μπορεί να μειώνουν τη φλεγμονή των πνευμόνων

Ζήσης Ψάλλας

Η δομή της μικροβιακής κοινότητας του εντέρου -κοινότητες βακτηρίων, ιών και μυκήτων που ζουν στα έντερα- επηρεάζει τη φλεγμονώδη απόκριση στους πνεύμονες των ηλικιωμένων ποντικών, σύμφωνα με ερευνητές από το Ινστιτούτο Λειτουργικής Ανατομίας στο Charité, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου στη Γερμανία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology και έχει προβληθεί ως επιλεγμένο άρθρο για τον Μάιο.

Η φλεγμονή οδηγεί σε μειωμένη πνευμονική λειτουργία και ασθένεια σε ηλικιωμένους. Επίσης, επιδεινώνει την πρόγνωση σε περιπτώσεις πνευμονίας και οξείας πνευμονικής βλάβης. Ωστόσο, η πηγή της φλεγμονής και οι πιθανές θεραπείες δεν είναι πλήρως κατανοητές.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν το μικροβίωμα του εντέρου και τον αντίκτυπό του στη φλεγμονώδη σηματοδότηση σε γηρασμένους πνεύμονες. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες εξέτασαν τις επιδράσεις των λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας (SCFAs) -ευεργετικών μεταβολιτών του μικροβιώματος του εντέρου- σε ποντίκια ηλικίας 3 έως 18 μηνών. Τα ζώα έπιναν είτε νερό αναμεμειγμένο με SCFA είτε μόνο νερό.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η φλεγμονή (χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή που αναπτύσσεται κατά τη γήρανση) στους πνεύμονες υγιών, ηλικιωμένων ποντικών μειώθηκε όταν συμπληρώθηκαν με SCFAs. Η ερευνητική ομάδα βρήκε επίσης βελτίωση στη σοβαρότητα της πνευμονικής φλεγμονής σε ηλικιωμένα ποντίκια με οξύ τραυματισμό των πνευμόνων.

«Αυτή η μελέτη παρέχει νέα στοιχεία ότι τα SCFAs παίζουν ευεργετικό ρόλο στον άξονα εντέρου-πνεύμονα ενός γηράσκοντος οργανισμού μειώνοντας την πνευμονικής φλεγμονή και βελτιώνοντας την αυξημένη σοβαρότητα του οξέος πνευμονικού τραυματισμού σε ηλικιωμένα ποντίκια», έγραψαν οι συγγραφείς.

Οι ερευνητές είπαν ότι αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας καθώς σχετίζεται με την πνευμονική γήρανση εστιάζοντας στα βακτήρια του εντέρου.

Περισσότερες πληροφορίες: Christina B. Hildebrand et al, Short-chain fatty acids improve inflamm-aging and acute lung injury in old mice, American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology (2023). DOI: 10.1152/ajplung.00296.2022.