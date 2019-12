Τα μεταποιημένα κρέατα περιέχουν υψηλά επίπεδα συντηρητικών

Ζήσης Ψάλλας

Οι μακροπρόθεσμες μελέτες παρατήρησης καρδιακών παθήσεων, καρκίνων ή θανάτου και οι ελεγχόμενες δοκιμές παραγόντων κινδύνου όπως η χοληστερόλη, η γλυκόζη και η φλεγμονή υποδηλώνουν ότι η μέτρια πρόσληψη ακατέργαστου κόκκινου κρέατος είναι σχετικά ουδέτερη για την υγεία. Επίσης, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τρώνε ακατέργαστο κόκκινο κρέας περισσότερες από μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Ενώ ένα περιστασιακό σερβίρισμα μπριζόλας, αρνιού ή χοιρινού κρέατος δεν μπορεί να επιδεινώσει την υγεία σας, δεν θα τη βελτιώσει. Και, πάρα πολύ σίδηρος αίμης, το οποίο δίνει στο κόκκινο κρέας το χρώμα του, μπορεί να εξηγήσει γιατί το κόκκινο κρέας αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Επίσης, η κατανάλωση μεταποιημένου κρέατος, ακόμη και περιστασιακά, συνδέεται στενά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τα μεταποιημένα κρέατα, όπως το μπέικον, τα λουκάνικα και το σαλάμια περιέχουν υψηλά επίπεδα συντηρητικών. Το νάτριο, για παράδειγμα, αυξάνει τον κίνδυνο αρτηριακής πίεσης και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ το σώμα μετατρέπει τα νιτρώδη άλατα σε νιτροζαμίνες που προκαλούν καρκίνο. Άπαχα ή μη, αυτά τα προϊόντα δεν είναι υγιή.

Δεν είναι σίγουρο ότι το βόειο κρέας από αγελάδες που τρέφονται με χόρτο είναι καλύτερο για την υγεία. Το συμβατικό κρέας προέρχεται από ζώα που τρώνε ένα συνδυασμό χορτονομής (γρασίδι, άλλα χόρτα, όσπρια) συν σανό με προστιθέμενο καλαμπόκι, σόγια, κριθάρι ή σιτηρά. Τα ζώα που εκτρέφονται σε βοσκότοπους τρώνε κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, χόρτο. Το "ελευθέρας βοσκής" περιγράφει πού ζει ένα ζώο, όχι αυτό που τρώει. Καμία υπηρεσία δεν ρυθμίζει τη χρήση αυτών των όρων από τη βιομηχανία.

Τα επεξεργασμένα κρέατα είναι κακά για την υγεία. Τα μεταποιημένα περιέχουν προβληματικά συντηρητικά. Ακόμη και εκείνα που φέρουν την ένδειξη "δεν προστίθενται νιτρικά ή νιτρώδη" περιέχουν πλούσια σε νιτρώδη σκόνη σέλινου που έχει υποστεί ζύμωση. Το Center for Science in the Public Interest έχει ζητήσει από τον FDA να απαγορεύσει αυτή την παραπλανητική επισήμανση.

Εκτός από το νάτριο και τα νιτρώδη άλατα, τα μεταποιημένα κρέατα μπορούν να περιέχουν και άλλα επιβλαβή χημικά που δημιουργούνται από το κάπνισμα, το τηγάνισμα ή το ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτές οι χημικές ενώσεις μπορεί όχι μόνο να βλάψουν το άτομο που τρώει αυτά τα προϊόντα αλλά και να διασχίσουν τον πλακούντα βλάπτοντας το έμβρυο.