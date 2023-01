Τι κάνει το καστανό ρύζι υγιές;

Ζήσης Ψάλλας

Η ικανότητα του καστανού ρυζιού να εξουδετερώνει τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου και να αποτρέπει την κυτταρική βλάβη είναι ζωτικής σημασίας για πολλά από τα αποτελέσματα που προάγουν την υγεία. Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αντιοξειδωτικές ενώσεις στο καστανό ρύζι μπορούν να προστατεύσουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, η γνώση σχετικά με το ποια κύρια ένωση συμβάλλει σε αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες παρέμενε για καιρό μυστήριο.

Σε μια πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή Yoshimasa Nakamura από το Graduate School of Environmental and Life Science του Πανεπιστημίου Okayama, ερευνητές από την Ιαπωνία εντόπισαν το φερουλικό κυκλοαρτενύλιο (CAF) ως την κύρια «κυτταροπροστατευτική» ή κυτταροπροστατευτική ένωση στο καστανό ρύζι. Το CAF είναι μια μοναδική ένωση λόγω της υβριδικής του δομής. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Nakamura, «το CAF είναι μια υβριδική ένωση πολυφαινόλης και φυτοστερόλης και αναμένεται να είναι μια ισχυρή βιοδραστική ουσία με διάφορες φαρμακολογικές ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτική δράση και δράση μείωσης του λίπους στο αίμα».

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Molecular Sciences, συντάχθηκε από τον Hongyan Wu, από το Dalian Polytechnic University, και τον Toshiyuki Nakamura, από το Graduate School of Environmental and Life Science στο Πανεπιστήμιο Okayama. Σε αυτό, οι ερευνητές παρέχουν στοιχεία για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του CAF αποδεικνύοντας ότι μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα από το στρες που προκαλείται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αν και το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα υποπροϊόν των μεταβολικών διεργασιών ενός κυττάρου, μη φυσιολογικές ποσότητες της ένωσης μπορεί να είναι τοξικές για τα κύτταρα και να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη. Η θεραπεία των κυττάρων με CAF αύξησε την αντοχή τους στο τοξικό στρες που προκαλείται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η ποσότητα CAF σε ολόκληρο τον κόκκο του καστανού ρυζιού είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή άλλων αντιοξειδωτικών ενώσεων που βρίσκονται στο καστανό ρύζι.

«Δείξαμε εδώ ότι το CAF αύξησε σημαντικά το επίπεδο mRNA του HO-1, του ενζύμου μικρού μοριακού βάρους που παράγει αντιοξειδωτικά, σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται για κυτταροπροστατευτικά αποτελέσματα στην αντίσταση στην οξειδωτική βλάβη», εξηγεί ο Nakamura.