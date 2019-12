Τι λέει ένας νευροεπιστήμονας του Johns Hopkins University για τη διαλείπουσα νηστεία

Ζήσης Ψάλλας

Για πολλούς ανθρώπους, το Νέο Έτος είναι η κατάλληλη στιγμή για να υιοθετήσουν νέες συνήθειες και μια ανανεωμένη δέσμευση για την προσωπική τους υγεία. Και πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να δοκιμάσουν νέες δίαιτες.

Σε ένα άρθρο ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, νευροεπιστήμονας Mark Mattson, από το Johns Hopkins University School of Medicine, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαλείπουσα νηστεία έχει οφέλη για την υγεία.

Η διαλείπουσα δίαιτα έχει δύο κατηγορίες: καθημερινή περιορισμένη διατροφή, η οποία περιορίζει τους χρόνους κατανάλωσης σε 6-8 ώρες την ημέρα και τη λεγόμενη 5: 2, στην οποία οι άνθρωποι περιορίζουν την κατανάλωση για δύο ημέρες την εβδομάδα.

Μια σειρά ζωικών και ανθρώπινων μελετών έχει δείξει ότι η εναλλαγή μεταξύ των χρόνων νηστείας και φαγητού υποστηρίζει την κυτταρική υγεία, πιθανώς προκαλώντας μια παλαιά προσαρμογή σε περιόδους σπανιότητας τροφίμων που ονομάζεται μεταβολική μεταγωγή. Ένας τέτοιος διακόπτης συμβαίνει όταν τα κύτταρα καταναλώνουν τα αποθέματά τους σε ζάχαρη -ένα γρήγορα προσπελάσιμο καύσιμο- και αρχίζουν να μετατρέπουν το λίπος σε ενέργεια μέσω μιας πιο αργής μεταβολικής διαδικασίας.

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή βελτιώνει τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αυξάνει την αντίσταση στο στρες και καταστέλλει τη φλεγμονή. Επειδή οι περισσότεροι Αμερικανοί τρώνε τρία γεύματα συν σνακ κάθε μέρα, δεν βιώνουν τον διακόπτη αυτόν και τα οφέλη του.

Ο Mattson σημειώνει ότι τέσσερις μελέτες τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους διαπίστωσαν ότι η διαλείπουσα νηστεία μειώνει την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα και τον καρδιακό ρυθμό κατά την ανάπαυση.

Υπάρχουν επίσης αποδείξεις ότι η διαλείπουσα νηστεία μπορεί να τροποποιήσει τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την παχυσαρκία και τον διαβήτη, λέει ο Mattson. Δύο μελέτες 100 υπέρβαρων γυναικών έδειξαν ότι οι ασθενείς με διαλείπουσα νηστεία 5: 2 έχασαν το ίδιο βάρος με τις γυναίκες που περιόρισαν τις θερμίδες, και επιπλέον βελτίωσαν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μείωσαν την κοιλιακή παχυσαρκία.

Προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν ότι η διαλείπουσα νηστεία θα μπορούσε να ωφελήσει και την υγεία του εγκεφάλου. Μια πολυκεντρική κλινική δοκιμή από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τον Απρίλιο, διαπίστωσε ότι 220 υγιείς, μη παχύσαρκοι ενήλικες που διατήρησαν μια δίαιτα με περιορισμένη θερμιδική πρόσληψη για δύο χρόνια έδειξαν σημάδια βελτιωμένης μνήμης σε μια σειρά γνωστικών εξετάσεων.

Πηγή: Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease.