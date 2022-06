Το παντζάρι ενισχύει την αθλητική απόδοση

Ζήσης Ψάλλας

Το ταπεινό παντζάρι θα μπορούσε να γίνει ένα από τα επόμενα φαγητά για τους αθλητές, καθώς μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα όταν πρόκειται για αθλήματα.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των τροφών που πιστεύεται ότι έχουν ευεργετική επίδραση στην αερόβια απόδοση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παντζάρια, τα σταφύλια, τα βύσσινα και το εκχύλισμα φλοιού πεύκου, συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου στο σώμα και ενισχύουν την απόδοση της άσκησης αντοχής.

Αξιολογώντας δεδομένα από 118 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 1.872 συμμετέχοντες από 25 διαφορετικές χώρες, η μετα-ανάλυση αξιολόγησε την επίδραση της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε νιτρικά άλατα (συνήθως πράσινα φυλλώδη λαχανικά), τροφών που περιέχουν πολυφαινόλες (όπως μούρα, κεράσια και κακάο) και L- κιτρουλίνη (που βρίσκεται στο καρπούζι) για την απόδοση στην άσκηση αντοχής.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, διαπίστωσε ότι τα επίπεδα των νιτρικών αλάτων που περιέχονται στο παντζάρι, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι ενισχύουν τη ροή του αίματος και αυξάνουν την παροχή θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου στους μύες κατά τη διάρκεια της άσκησης, βοηθούν τους αθλητές να έχουν καλύτερη απόδοση.

Ομοίως, οι πολυφαινόλες στα εκχυλίσματα σταφυλιών, κερασιών και φλοιού πεύκου βοήθησαν στην προστασία των νιτρικών από την υποβάθμισή τους στο σώμα, ενισχύοντας την αντοχή. Αλλά παρά την ικανότητα της L-κιτρουλίνης να ενισχύει την παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου στο σώμα, η κατανάλωση καρπουζιού (με υψηλή περιεκτικότητα σε L-κιτρουλίνη) δεν ενίσχυσε την απόδοση της άσκησης.

Ο επικεφαλής της μελέτης Noah D'Unienville λέει ότι αυτά τα ευρήματα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τα τρόφιμα ως είναι φυσικά ενισχυτικά της αντοχής. «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τροφές πλούσιες σε νιτρικά άλατα και πολυφαινόλες λόγω των δυνατοτήτων τους να ενισχύουν την απόδοση της άσκησης, αλλά επειδή περιέχουν αυτά τα στοιχεία δεν σημαίνει ότι αυτό θα μεταφραστεί οπωσδήποτε σε βελτιωμένη απόδοση κατά την άσκηση», είπε ο D'Unienville.