Το διατροφικό συμπλήρωμα που δρα κατά της γήρανσης και της παχυσαρκίας

Ζήσης Ψάλλας

Αρκετοί τύποι δίαιτας έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την υγιή διάρκεια ζωής. Μία από τις αποδεδειγμένες μεθόδους σε πολλούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, είναι ο περιορισμός της διατροφικής πρόσληψης ενός αμινοξέος που ονομάζεται μεθειονίνη.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα του περιορισμού της μεθειονίνης στην υγιή διάρκεια ζωής είναι πιθανό να ισχύουν στον άνθρωπο. Αν και μπορεί να είναι εφικτό για μερικούς ανθρώπους να περιορίσουν τη μεθειονίνη, ακολουθώντας μια χορτοφαγική διατροφή, μια τέτοια δίαιτα μπορεί να μην είναι πρακτική ή επιθυμητή για όλους.

Στην τρέχουσα μελέτη, μια ερευνητική ομάδα από το Orentreich Foundation for the Advancement of Science (OFAS), στη Νέα Υόρκη, στόχευε να αναπτύξει μια παρέμβαση που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τον περιορισμό της μεθειονίνης, επιτρέποντας επίσης σε ένα άτομο να τρώει μια κανονική, χωρίς περιορισμούς διατροφή.

Μια σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη μιας τέτοιας θεραπείας είναι ότι ο περιορισμός της μεθειονίνης προκαλεί μείωση των ποσοτήτων μιας ορμόνης που ρυθμίζει την ενέργεια που ονομάζεται IGF-1.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε για πρώτη φορά εάν τα συμπληρώματα σεληνίου προσέφεραν την ίδια προστασία έναντι της παχυσαρκίας με τον περιορισμό της μεθειονίνης. Τάϊσαν νεαρά αρσενικά και πιο ηλικιωμένα θηλυκά ποντίκια με μία από τις τρεις παρακάτω δίαιτες οι οποίες ήταν υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά:

μια δίαιτα ελέγχου που περιέχει τυπικές ποσότητες μεθειονίνης,

μια δίαιτα περιορισμένης μεθειονίνης ,

μια δίαιτα με τυπικές ποσότητες μεθειονίνης και σελήνιο.

Τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά ποντίκια οποιασδήποτε ηλικίας, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα σεληνίου προστάτευσαν πλήρως από τη δραματική αύξηση βάρους και τη συσσώρευση λίπους που παρατηρήθηκε στα ποντίκια της δίαιτας ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν στον ίδια βαθμό με τον περιορισμό της μεθειονίνης.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν τις ποσότητες τεσσάρων μεταβολικών δεικτών σε δείγματα αίματος από τα ποντίκια. Όπως ήλπιζαν, βρήκαν δραματικά μειωμένα επίπεδα IGF-1 τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά ποντίκια. Παρατήρησαν επίσης μειώσεις στα επίπεδα της λεπτίνης, η οποία ελέγχει την πρόσληψη τροφής και την κατανάλωση ενέργειας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συμπληρώματα σεληνίου παράγουν τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα χαρακτηριστικά του περιορισμού της μεθειονίνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η παρέμβαση μπορεί να έχει παρόμοια θετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.