Το τσίλι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία

Θάνος Ξυδόπουλος

Μια ιταλική μελέτη βρήκε ότι η κατανάλωση κόκκινων καυτερών πιπεριών τσίλι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μελέτη έγινε από το Μεσογειακό Νευρολογικό Ινστιτούτο Neuromed (IRCCS) και δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη διεξήχθη από το Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης του IRCCS σε συνεργασία με το τμήμα Ογκολογίας και Μοριακής Ιατρικής του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας στη Ρώμη, του Πανεπιστημίου Insubria στο Varese και του Μεσογειακού Καρδιολογικού Κέντρου, στη Νάπολη.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν πιπεριές τσίλι σε καθημερινή βάση έχουν μειωμένο κατά 23% κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία, συγκριτικά με όσους δεν τις καταναλώνουν.

Η μελέτη εξέτασε 22,811 πολίτες της επαρχίας Molise στην Ιταλία οι οποίοι συμμετείχαν στη σχετική μελέτη υγείας Moli-sani. Σε μια μέση παρακολούθηση των 8,2 ετών καταγράφηκαν συνολικά 1.236 θάνατοι.

Γι' αυτούς που κατανάλωναν συστηματικά πιπεριές τσίλι (τέσσερις φορές την εβδομάδα ή περισσότερο) ο κίνδυνος θανάτου από έμφραγμα ήταν μειωμένος κατά 40%, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από εγκεφαλοαγγειακές νόσους όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν μειωμένος πάνω από 50%. Η συσχέτιση φάνηκε να είναι ισχυρότερη στα άτομα που δεν είχαν υπέρταση.

Το ενδιαφέρον σύμφωνα με την ερευνήτρια Marialaura Bonaccio ήταν ότι η ευεργετική και προστατευτική δράση των κόκκινων πιπεριών παρατηρήθηκε ανεξαρτήτως του τύπου της διατροφής των συμμετεχόντων, δηλαδή είτε έτρωγαν σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή είτε είχαν λιγότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

«Είναι ενδιαφέρον ότι η προστασία από τον κίνδυνο θανάτου είναι ανεξάρτητη από το είδος της διατροφής. Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος να ακολουθεί την υγιεινή μεσογειακή διατροφή και κάποιος άλλος να τρώει λιγότερο υγιεινά, παρόλα αυτά για όλους το τσίλι δρα προστατευτικά», δήλωσε η Bonaccio.

Πηγή: Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults.