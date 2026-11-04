Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου και η ανεπαρκής πρόσληψη καλίου είναι δύο από τους πιο καλά τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για την υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές και χρόνια νεφρική νόσο. Σήμερα, περίπου 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση, ενώ η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θανάτου, με 19,2 εκατομμύρια θανάτους το 2023.

Τι είναι το αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο

Πρόκειται για αλάτι στο οποίο μέρος του χλωριούχου νατρίου έχει αντικατασταθεί από χλωριούχο κάλιο — συνήθως σε ποσοστό 15% έως 50%. Έχει την ίδια εμφάνιση, γεύση και συμπεριφορά στο μαγείρεμα με το συνηθισμένο αλάτι, γεγονός που διευκολύνει την υιοθέτησή του. Έτσι, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο προβλήματα: μειώνει το νάτριο και αυξάνει το κάλιο.

Η πιο πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου George για την Παγκόσμια Υγεία (2026), με επικεφαλής τον καθηγητή Bruce Neal, αξιολόγησε τα οφέλη σε 193 χώρες. Τα ευρήματα:

Μια πλήρης παγκόσμια μετάβαση θα απέτρεπε 2,96 εκατομμύρια θανάτους και 10,17 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου ετησίως .

Ακόμη και η αλλαγή μόνο του οικιακού αλατιού θα απέτρεπε 1,85 εκατομμύρια θανάτους και 6,19 εκατομμύρια περιστατικά τον χρόνο.

Η αλλαγή στα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα εστιατόρια θα πρόσθετε άλλα 1,56 εκατομμύρια θανάτους και 5,46 εκατομμύρια περιστατικά.

Ο καθηγητής Neal τόνισε ότι στα περισσότερα κράτη «περίπου το ένα στα δέκα καρδιαγγειακά περιστατικά θα μπορούσε να αποφευχθεί», με κόστος πολύ χαμηλότερο από πολλές φαρμακευτικές θεραπείες.

Η δοκιμή SSaSS

Η θεωρητική εκτίμηση βασίζεται σε ισχυρά κλινικά δεδομένα. Η δοκιμή SSaSS, που δημοσιεύθηκε το 2021 στο New England Journal of Medicine, περιέλαβε 20.995 συμμετέχοντες στην Κίνα για πέντε χρόνια. Τα αποτελέσματα:

Μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 3,3 mmHg .

Μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 14% .

Μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 13% .

Μείωση της θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία κατά 12% .

Καμία αύξηση της κλινικής υπερκαλιαιμίας.

Το 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που συνιστά την αντικατάσταση του συμβατικού αλατιού με υποκατάστατα χαμηλότερου νατρίου που περιέχουν κάλιο, βασισμένη σε «ισχυρά στοιχεία από πολλαπλές τυχαιοποιημένες δοκιμές». Παράλληλα, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC) πρόσθεσαν σχετική σύσταση (Κατηγορία 2a, Επίπεδο Απόδειξης A) στην κατευθυντήρια γραμμή τους για την υπέρταση.

Η ασφάλεια: Ο ρόλος της νεφρικής λειτουργίας

Το κύριο μέλημα ασφαλείας είναι ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας — υπερβολικής συγκέντρωσης καλίου στο αίμα — που είναι μεγαλύτερος σε άτομα με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο ή σε όσους λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν το κάλιο. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση του ΠΟΥ εξαιρεί ρητά αυτές τις ομάδες. Ωστόσο, η SSaSS δεν έδειξε αύξηση της κλινικής υπερκαλιαιμίας, και τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος μπορεί να διαχειριστεί μέσω ενημέρωσης, επισήμανσης και κλινικής παρακολούθησης.

Παρά τα εντυπωσιακά οφέλη, η παγκόσμια μετάβαση απαιτεί αύξηση της παραγωγής χλωριούχου καλίου. Επιπλέον, σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, όπου πάνω από το 70% του αλατιού προέρχεται από επεξεργασμένα τρόφιμα και εστιατόρια, απαιτείται η συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων. Ο Neal τόνισε ότι «για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα οφέλη, πρέπει να δούμε τη βιομηχανία τροφίμων να μπαίνει στο παιχνίδι».

Το αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο αντιπροσωπεύει μια σπάνια περίπτωση στην ιατρική: μια απλή, οικονομική και ευρέως αποδεκτή διατροφική αλλαγή με μαζικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. Οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση, τα εγκεφαλικά επεισόδια και τη θνησιμότητα, και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να σώσει σχεδόν τρία εκατομμύρια ζωές ετησίως. Το επόμενο βήμα δεν είναι επιστημονικό αλλά πολιτικό και βιομηχανικό: κλιμάκωση της παραγωγής, ενσωμάτωση στα τρόφιμα και ενημέρωση του κοινού, με παράλληλη προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Πηγές: Neal et al. (2021), New England Journal of Medicine (SSaSS); Ινστιτούτο George για την Παγκόσμια Υγεία (2026), Nature; ΠΟΥ (2025), Κατευθυντήρια Γραμμή; AHA/ACC (2025), Κατευθυντήρια Γραμμή για την Υπέρταση.