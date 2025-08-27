Η κατανάλωση τροφών με πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης δεν συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και μπορεί ακόμη και να προσφέρει προστατευτικά οφέλη έναντι της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, ανέλυσε δεδομένα από σχεδόν 16.000 ενήλικες ηλικίας 19 ετών και άνω χρησιμοποιώντας την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHAMES III).

Οι ερευνητές εξέτασαν πόση ζωική και φυτική πρωτεΐνη καταναλώνουν συνήθως οι άνθρωποι και αν αυτά τα πρότυπα συσχετίζονταν με τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις, καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Δεν διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου που να σχετίζεται με την υψηλότερη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα έδειξαν μια μέτρια αλλά σημαντική μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καρκίνο μεταξύ εκείνων που έτρωγαν περισσότερη ζωική πρωτεΐνη.

«Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από την πρωτεΐνη -πόσο να τρώμε, τι είδους και τι σημαίνει για τη μακροπρόθεσμη υγεία. Αυτή η μελέτη προσθέτει σαφήνεια, η οποία είναι σημαντική για όποιον προσπαθεί να λάβει τεκμηριωμένες, βασισμένες σε στοιχεία αποφάσεις σχετικά με το τι τρώει», εξηγεί ο Stuart Phillips, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο McMaster, ο οποίος επέβλεψε την έρευνα.

Για να διασφαλίσει αξιόπιστα αποτελέσματα, η ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες στατιστικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (NCI) και της πολυπαραμετρικής μοντελοποίησης Markov Chain Monte Carlo (MCMC), για να εκτιμήσει τη μακροπρόθεσμη διαιτητική πρόσληψη και να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα μέτρησης.

«Ήταν επιτακτική ανάγκη η ανάλυσή μας να χρησιμοποιήσει τις πιο αυστηρές, χρυσές μεθόδους για την αξιολόγηση της συνήθους πρόσληψης και του κινδύνου θνησιμότητας. Αυτές οι μέθοδοι μας επέτρεψαν να λάβουμε υπόψη τις διακυμάνσεις στην ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης και να παρέχουμε μια πιο ακριβή εικόνα των μακροπρόθεσμων διατροφικών συνηθειών», λέει ο Phillips.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής πρωτεΐνης, της ζωικής ή της φυτικής πρωτεΐνης και του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καρδιαγγειακή νόσο ή καρκίνο. Όταν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση τόσο η φυτική όσο και η ζωική πρωτεΐνη, τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά, υποδηλώνοντας ότι η φυτική πρωτεΐνη έχει ελάχιστη επίδραση στη θνησιμότητα από καρκίνο, ενώ η ζωική πρωτεΐνη μπορεί να προσφέρει μια μικρή προστατευτική επίδραση.

Παρατηρητικές μελέτες όπως αυτή δεν μπορούν να αποδείξουν την αιτία και το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είναι πολύτιμες για τον εντοπισμό μοτίβων και συσχετίσεων σε μεγάλους πληθυσμούς. Σε συνδυασμό με δεκαετίες κλινικών δοκιμών, τα ευρήματα υποστηρίζουν την ένταξη των ζωικών πρωτεϊνών ως μέρος ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου.

«Όταν λαμβάνονται υπόψη τόσο τα παρατηρητικά δεδομένα όπως αυτό όσο και η κλινική έρευνα, είναι σαφές ότι τόσο οι ζωικές όσο και οι φυτικές πρωτεΐνες προάγουν την υγεία και τη μακροζωία», είπε ο επικεφαλής ερευνητής Γιάννης Παπανικολάου, MPH, πρόεδρος της Nutritional Strategies.

Περισσότερες πληροφορίες: Yanni Papanikolaou, Stuart M. Phillips, Victor L. Fulgoni. Animal and plant protein usual intakes are not adversely associated with all-cause, cardiovascular disease–, or cancer-related mortality risk: an NHANES III analysis. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2025; 50: 1 DOI: 10.1139/apnm-2023-0594,