Το αβοκάντο έχει περάσει από ένα εξωτικό φρούτο που προκαλούσε δυσπιστία σε ένα από τα πιο περιζήτητα «superfoods» παγκοσμίως. Η διαδρομή του είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη της διατροφικής επιστήμης, την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και την αναζήτηση τροφών που συνδυάζουν γεύση με οφέλη για την υγεία. Σήμερα, μια νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τη θέση του ως πολύτιμου συμμάχου για την καρδιά, προσθέτοντας ακόμα ένα επιχείρημα στη μακρά λίστα των πλεονεκτημάτων του.

Μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Lipidology έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης. Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Penn State, ανέλυσε δεδομένα από 786 ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία για έξι μήνες. Οι μισοί συμμετέχοντες πρόσθεσαν ένα αβοκάντο στην καθημερινή τους διατροφή χωρίς άλλες αλλαγές, ενώ η ομάδα ελέγχου συνέχισε τις συνήθειές της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο συνδέθηκε με μείωση των σωματιδίων LDL χοληστερόλης κατά 49 νανομόρια ανά λίτρο, μια αλλαγή που αντιστοιχεί σε περίπου 4% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη του αβοκάντο δεν επηρέασε το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων, γεγονός που αναδεικνύει ένα όφελος για την υγεία που δεν φαίνεται απαραίτητα στη ζυγαριά.

Η δράση του αβοκάντο στη μείωση της χοληστερόλης δεν είναι τυχαία. Το φρούτο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, κυρίως ελαϊκό οξύ, το ίδιο που συναντάται και στο ελαιόλαδο. Αυτά τα λιπαρά συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης. Παράλληλα, το αβοκάντο περιέχει φυτικές ίνες (ένα μέτριο φρούτο έχει περίπου 6,7 γραμμάρια), που δεσμεύουν μέρος της χοληστερόλης και βοηθούν τον οργανισμό να την αποβάλει. Επιπλέον, οι φυτοστερόλες που περιέχει μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από τις τροφές. Είναι σημαντικό να τονιστεί η διαφορά μεταξύ της ποσότητας LDL χοληστερόλης και του αριθμού των σωματιδίων που τη μεταφέρουν, καθώς τα μικρότερα σωματίδια LDL εισχωρούν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών. Η μείωσή τους, λοιπόν, προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη προστασία για την καρδιά.

Η εμπορική άνοδος του αβοκάντο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν οι διατροφικές συστάσεις άρχισαν να στρέφονται ενάντια στα κορεσμένα λιπαρά. Σε αυτό το περιβάλλον, το αβοκάντο, με τα «καλά» μονοακόρεστα λιπαρά του, άρχισε να κερδίζει έδαφος. Ωστόσο, η μαζική του δημοτικότητα εκτοξεύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, με την άνοδο των social media. Το αβοκάντο ταίριαζε απόλυτα στην αισθητική του Instagram, με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα και την κρεμώδη υφή του, ενώ η ευελιξία του στην κουζίνα (από τοστ, smoothies και σαλάτες μέχρι γκουακαμόλε) το κατέστησαν βασικό συστατικό της σύγχρονης διατροφής.

Παρά τα σαφή οφέλη του, οι ειδικοί τονίζουν ότι το αβοκάντο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «μαγική» τροφή. Η υγεία της καρδιάς εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων: μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχες πρωτεΐνες, τακτική σωματική άσκηση, αποφυγή του καπνίσματος και διαχείριση του άγχους. Το αβοκάντο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά η πραγματική πρόληψη χτίζεται μέσα από έναν υγιεινό τρόπο ζωής στο σύνολό του.