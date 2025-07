Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025 η ημερίδα με θέμα «Η επιστήμη της διατροφής και η τέχνη της μαγειρικής στη δια βίου διαχείριση του διαβήτη τύπου 2» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis στο Impact Hub Athens. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Cook2DIAbeat, το οποίο εισάγει μία καινοτόμο προσέγγιση στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, βασισμένη στη μέθοδο της ιατρικής μαγειρικής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό η εκπαιδευτική πλατφόρμα Cook2DIAbeat, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης για άτομα με διαβήτη τύπου 2 και τις οικογένειές τους. Η πλατφόρμα, η οποία διατίθεται δωρεάν και στα ελληνικά, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τη διατροφική διαχείριση του διαβήτη, τεχνικές μαγειρικής, υγιεινές συνταγές, καθώς και ενότητες για τη σημασία του ύπνου, τη φυσική δραστηριότητα και την ενίσχυση της καθημερινής ευεξίας. Δείτε την πλατφόρμα, εδώ.

Στην υβριδική εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ενδιαφερόμενοι. Την εκδήλωση προλόγισε η Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis κ. Αφροδίτη Βελουδάκη και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δρ. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, ο κ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, η κ. Φανή Πρεβέντη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων, ο κ. Βασίλης Τσιρώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας και η κ. Σοφία Τσιακάλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Στο πάνελ συμμετείχαν οι: κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η κ. Μαίρη Γιαννακούλια, Καθηγήτρια Διατροφής & Διαιτητικής Συμπεριφοράς, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), ο κ. Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας & Αγωγής Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Παχυσαρκίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και η κ. Αιμιλία Παπακωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής & Μεταβολισμού, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νεότερες διατροφικές συστάσεις, τον τρόπο ζωής με διαβήτη, τα εμπόδια, τους κοινωνικούς παράγοντες, τον ρόλο της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς των ασθενών, αλλά και καλές πρακτικές που συμβάλλουν σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας και της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση του διαβήτη από επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis παρουσίασε επίκαιρα στοιχεία για την εξάπλωση του διαβήτη τύπου 2. Είναι χαρακτηριστικό ότι παγκοσμίως 1 στους 8 ενήλικες έχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν διαβήτη, ενώ περίπου 4 στους 10 ενήλικες δεν γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη. Επίσης, παρουσιάστηκαν ευρήματα έρευνας σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των ατόμων με διαβήτη σχετικά με τη διατροφή, τις πρακτικές που ακολουθούν καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν ή λειτουργούν ενισχυτικά στη διαχείριση της νόσου. Η έλλειψη χρόνου στην αγορά και προετοιμασία φαγητού στο σπίτι φάνηκε να αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Επιπλέον, πολλοί δήλωσαν ανησυχία σχετικά με την αξιοπιστία των πολυάριθμων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, καθώς και για τις αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Η ημερίδα έκλεισε με την ενότητα «Η μαγειρική ως μέσο υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών», στην οποία παρουσιάστηκε ζωντανά μια εύκολη και υγιεινή συνταγή από την Ελπίδα Μορφούλη, Culinary Director & TV Chef, ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Στο πρόγραμμα Cook2DIAbeat, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, σχολές μαγειρικής και σύλλογοι διαβήτη από 4 χώρες: Ινστιτούτο Prolepsis (Ελλάδα), University of Navarra (Ισπανία), European Food Information Council (Βέλγιο), Basque Culinary Center (Ισπανία), Spanish Diabetes Foundation (Ισπανία) και CSI – Center for Social Innovation LTD (Κύπρος).