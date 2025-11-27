Τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά τροφές και ποτά πλούσια σε πολυφαινόλες, όπως τσάι, καφέ, μούρα, κακάο, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής αλέσεως και ελαιόλαδο, μπορεί να έχουν καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς.

Η έρευνα, με επικεφαλής το King’s College London, διαπίστωσε ότι όσοι προσκολλούνταν περισσότερο σε διατροφικά πρότυπα πλούσια σε πολυφαινόλες είχαν χαμηλότερο προβλεπόμενο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD).

Οι πολυφαινόλες είναι φυσικές ενώσεις που βρίσκονται στα φυτά και συνδέονται με διάφορα οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης υγείας της καρδιάς, του εγκεφάλου και του εντέρου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο BMC Medicine, παρακολούθησε περισσότερους από 3.100 ενήλικες από την ομάδα TwinsUK για πάνω από μια δεκαετία, διαπίστωσε ότι δίαιτες πλούσιες σε συγκεκριμένες ομάδες πολυφαινολών συνδέονταν με πιο υγιή προφίλ αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης, συμβάλλοντας σε χαμηλότερες βαθμολογίες κινδύνου CVD.

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης έναν μεγάλο αριθμό μεταβολιτών στα ούρα που παράγονται όταν το σώμα διασπά τις πολυφαινόλες.

Αυτοί οι βιοδείκτες επιβεβαίωσαν ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα μεταβολιτών πολυφαινολών -ειδικά εκείνων που προέρχονται από συγκεκριμένες ομάδες πολυφαινολών, φλαβονοειδών και φαινολικών οξέων- είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες καρδιαγγειακού κινδύνου. Είχαν επίσης αυξημένη HDL χοληστερόλη, γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη.

Η μελέτη χρησιμοποίησε μια πρόσφατα ανεπτυγμένη διατροφική βαθμολογία πολυφαινολών (PPS) για να καταγράψει την πρόσληψη 20 βασικών τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες που καταναλώνονται συνήθως στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κυμαίνονται από τσάι και καφέ έως μούρα, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Αυτή η βαθμολογία έδειξε ισχυρότερες συσχετίσεις με την καρδιαγγειακή υγεία από τις εκτιμήσεις της συνολικής πρόσληψης πολυφαινολών, πιθανώς επειδή καταγράφει τα συνολικά διατροφικά πρότυπα και όχι τις μεμονωμένες ενώσεις. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η εξέταση ολόκληρης της διατροφής παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα του πώς τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς.