Τον Ιούνιο του 2025, μια διεθνής σύμπραξη επιστημόνων με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και επίτιμο μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Χημικών Λαδιών (AOCS Fellow – USA) κ. Απόστολο Κυριτσάκη, δημοσίευσε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Food Bioactives τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της πρωτοποριακής μελέτης, υπό τον γενικό τίτλο «Quantification of 3,3-dimethyl-1-butanol (DMB) in olive oil: a rapid and novel method» (Ελληνική απόδοση: Ποσοτικοποίηση της 3,3-διμέθυλο-1-βουτανόλης (DMB) στο ελαιόλαδο: Μια ταχεία και καινοτόμα μέθοδος).

Έως τώρα δεν είχε δημοσιευθεί καμία μέθοδος που να προσδιορίζει εργαστηριακά και με ασφάλεια τις συγκεντρώσεις της ουσίας αυτής στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται εργαστηριακά, βάσει μιας αξιόπιστης επιστημονικής μεθόδου, η παρουσία του συστατικού DMB στο ελαιόλαδο και προσδιορίζονται οι τιμές της με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

H έρευνα αυτή έδωσε, παράλληλα, οριστική απάντηση στο βασικό ερώτημα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας του ελαιολάδου: εάν υπάρχει πράγματι η βιοενεργή ουσία DMB στο ελαιόλαδο.

Με βάση την ανωτέρω δημοσίευση, το γνωστό περιοδικό INFORM της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών Λαδιών (AOCS), στο τεύχος Οκτωβρίου του 2025 σε ειδικό άρθρο του με τίτλο “Scientists study a valuable ingredient in olive oil” (Επιστήμονες μελετούν ένα πολύτιμο συστατικό στο ελαιόλαδο), όπου γίνεται ιδιαίτερη και ευρεία αναφορά στην ένωση DMB και στον ρόλο της στην ανθρώπινη υγεία.

Εκεί έγινε ειδική αναφορά στην επιστημονική ομάδα που προσδιόρισε το συστατικό αυτό με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή του ΔΙΠΑΕ κ. Απόστολο Κυριτσάκη, στον καθηγητή κ. Ahmet Ceyhan Goren πανεπιστημίου στη Κωνσταντινούπολη, στον καθηγητή της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Γέιλ κ. Τάσσο Κυριακίδη καθώς και στη συμβολή αλλά και τον κομβικό ρόλο των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στην ανακάλυψη αυτή.

Ως συνέχεια αυτών, ο επίκουρος καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέιλ της Αμερικής (Yale – USA) Τάσσος Κυριακίδης, καθώς και η επιστημονική ομάδα των κ.κ Απόστολου Κυριτσάκη και Νίκου Σακελλαρόπουλου, ξεκινούν μια νέα συνεργασία για να διερευνήσουν τoν ρόλο της ουσίας DMB (3,3-dimethyl-1-butanol ή 3,3-διμεθυλο-1-βουτανόλη) που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, και κυρίως τον τρόπο που αυτή επιδρά κατά των φλεγμονών, των καρδιακών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων, ειδικότερα το Αλτσχάιμερ και όχι μόνο, στον ανθρώπινο οργανισμό.

O τίτλος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι «DMB, Gut Microbiota and Heart Health», ενώ κυρίαρχο θέμα της έρευνας είναι ο ρόλος της 3,3-διμεθυλο-1-βουτανόλης (DMB) από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) στην αναστολή παραγωγής τριμεθυλαμίνης (ΤΜΑ) και Ν-οξειδίου τριμεθυλαμίνης (ΤΜΑΟ) από το εντερικό μικροβίωμα.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη επιστημονική προσπάθεια επικεντρωμένη στη νέα αυτή ένωση (DMB), ανοίγοντας νέους δρόμους προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος της καθώς και άλλων βιοενεργών – ωφέλιμων συστατικών του ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία.

Οι μέχρι τώρα έρευνες φέρουν τη βιοενεργή ουσία DMB να έχει θετική δράση κατά των επιβλαβών ενώσεων της τριμεθυλαμίνης (Trimethylamine, TMA) και στο Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης (Trimethylamine N-oxide, TMAO), ενώσεων που σχετίζονται με την πρόκληση αθηροσκλήρωσης, την εμφάνιση φλεγμονών αλλά και την επίδραση της σε διάφορες καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Συγκεκριμένα, η επιβλαβής ουσία TMAO είναι ένας μεταβολίτης που εξαρτάται από την εντερική μικροχλωρίδα, σχετίζεται με φλεγμονώδεις ασθένειες, των οποίων οι ανοσολογικές διεργασίες αντικατοπτρίζουν εκείνες της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA).

Ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέιλ, κ. Κυριακίδης, χαρακτηρίζει την ουσία DMB πολύ σημαντική και πιστεύει ότι επιδρά στην φλεγμονή και κατά συνέπεια στα καρδιαγγειακά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αναφέρει: «Πρώτος στόχος της εργαστηριακής έρευνας είναι να εξετάσουμε πώς η DMB επηρεάζει κάποιες σειρές κυττάρων και την πορεία των καρδιαγγειακών κι άλλων παθήσεων που σχετίζονται με τις φλεγμονές. Θα ξεκινήσουμε από τα κύτταρα που βρίσκονται στο εντερικό μικροβίωμα για να εξακριβώσουμε σε ποιο βαθμό η DMB δρα θετικά στο μικροβίωμα και αποτρέπει τη δημιουργία της ανεπιθύμητης ουσίας ΤΜΑ, ως αναστολέας της. Ουσιαστικά θα γίνει μια επιστημονική ανίχνευση στις σειρές των κυττάρων για να δούμε ποιά θα είναι αυτά που θα επωφεληθούν από τη DMB και κατόπιν θα ακολουθήσουν κλινικές μελέτες. Προσωπικά, εκτιμώ ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επίδρασης της υγειοπροστατευτικής ουσίας DMB και σε ανοσοποιητικά προβλήματα, επειδή οι φλεγμονές σχετίζονται και με το ανοσοποιητικό σύστημα. Για αυτό θα «σκρινάρουμε» βακτήρια στο εντερικό μικροβίωμα επειδή το κάθε βακτήριο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Εάν βρούμε τους στόχους των βακτηρίων, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει και θα υπάρξουν οι ανάλογες επιστημονικές ανακοινώσεις».

Ο ομότιμος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας κ. Κυριτσάκης αναφέρει ότι είναι αισιόδοξος για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προγραμματιζόμενης μελέτης και πιστεύει ότι η DMB θα ανοίξει νέους ορίζοντες για το βιοενεργό αυτό συστατικό του ελαιολάδου και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για νέες έρευνες και ανακαλύψεις, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα με τις φαινόλες και με άλλα μικροσυστατικά του.

Έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας για αυτή τη νέα έρευνα και μελέτη, ενώ η συνέργεια αυτή με τον κ. Κυριακίδη της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Yale και τον ομότιμο καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Κυριτσάκη, βασίζεται στο γεγονός ότι στην αρχική δημοσίευση τα ελαιόλαδά των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου εμφάνισαν συστηματικά υψηλές συγκεντρώσεις DMB.

«Η επιστημονική έρευνα για τα οφέλη των ελαιοπροϊόντων μας, σε συνέργεια με πανεπιστημιακά ιδρύματα, σχολές Δημόσιας Υγείας και ερευνητές από Ιατρικές σχολές, όπως του Χάρβαρντ, του Γέιλ, Του Τέμπλ και του Όμπορν της Αμερικής, καθώς και η Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, βρίσκεται στον πυρήνα των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου» δήλωσε ο υπεύθυνος παραγωγής και χημικός μηχανικός M.Sc. Νίκος Σακελλαρόπουλος. «Έχοντας ήδη συμμετάσχει στην ομάδα επιστημόνων από πολλές χώρες η οποία δημοσίευσε για πρώτη φορά τη νέα και καινοτόμο μέθοδο μέτρησης της ουσίας DMB στο ελαιόλαδο, ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με σκοπό να αναδειχθούν τα οφέλη της βιοενεργής ουσίας DMB στην υγεία του ανθρώπου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους έρευνες, που τα αποτελέσματά τους μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.»

Τόνισε ότι: «Τα δείγματα εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις, στο σύνολο αυτών που αναλύθηκαν εργαστηριακά κατά την ανακάλυψη της μεθόδου προσδιορισμού της βιοενεργού ουσίας DMB, προέρχονται αποκλειστικά από τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου. Πιο συγκεκριμένα, οι επόμενες έρευνες και μελέτες θα επικεντρωθούν στο πολυποικιλιακό ελαιόλαδο Plus Health DMB EVOO των ελαιώνων μας, στο οποίο εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας DMB.»

Τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών δεν αναμένονται πάντως πριν από τις αρχές της άνοιξης του 2026, δήλωσε ο καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ Τάσσος Κυριακίδης. «Αφού ανακαλύψουμε τον ακριβή μηχανισμό λειτουργίας της DMB ως αναστολέα των επιβλαβών ενώσεων TMA και ΤΜΑΟ, οδηγούμαστε στη συνέχεια στις εξειδικευμένες κλινικές μελέτες. Βέβαια τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών καθώς και την περαιτέρω εξέλιξη με τα οφέλη για την υγεία του ανθρώπου».