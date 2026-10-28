Η ιδέα ότι η σειρά με την οποία τρώμε μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο του αίματος δεν είναι καινούργια. Αλλά μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κιότο έρχεται να δώσει για πρώτη φορά μια πλήρη φυσιολογική εξήγηση για το πώς η κατανάλωση ελαιολάδου πριν από τους υδατάνθρακες μειώνει την απότομη άνοδο της γλυκόζης μετά το γεύμα — και αποκαλύπτει ότι πίσω από αυτό κρύβεται ένας συνδυασμός ορμονών και νευρικών σημάτων, όχι μια μεμονωμένη ορμόνη.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026 στο περιοδικό Diabetes. Επικεφαλής ήταν ο Daisuke Yabe, ενδοκρινολόγος και καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, σε συνεργασία με διεθνή ομάδα ερευνητών.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ποντίκια που είχαν νηστέψει όλη τη νύχτα και τα χώρισαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έλαβε νερό και στη συνέχεια γλυκόζη. Η δεύτερη έλαβε ελαιόλαδο και 15 λεπτά αργότερα γλυκόζη. Η τρίτη έλαβε πρώτα γλυκόζη και μετά ελαιόλαδο. Στη συνέχεια μέτρησαν τα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης, γλυκαγόνης, GIP και GLP-1 στο αίμα, καθώς και την ταχύτητα γαστρικής κένωσης.

Τα αποτελέσματα: Μικρότερη «αιχμή» γλυκόζης

Τα ποντίκια που έλαβαν ελαιόλαδο πριν από τη γλυκόζη παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης αμέσως μετά το «γεύμα», με αξιοσημείωτη μείωση στα 15 και 30 λεπτά σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Η επίδραση φάνηκε να εξασθενεί στα 60 λεπτά — δηλαδή, το ελαιόλαδο δεν «εξαφάνισε» τη γλυκόζη, αλλά επιβράδυνε την εμφάνισή της στην κυκλοφορία, περιορίζοντας την απότομη κορύφωση.

Το πιο σημαντικό εύρημα αφορά τον μηχανισμό. Τα ποντίκια που έλαβαν πρώτα ελαιόλαδο είχαν:

Βραδύτερη γαστρική κένωση — δηλαδή το στομάχι άδειαζε πιο αργά προς το έντερο.

Υψηλότερα επίπεδα γλυκαγόνης, GIP και GLP-1 στο αίμα πρώιμα μετά το «γεύμα».

Αυτό υποδηλώνει ότι το ελαιόλαδο ενεργοποιεί μια συντονισμένη ορμονική απόκριση που «επιβραδύνει» τη μεταφορά της γλυκόζης από το στομάχι στο έντερο, με αποτέλεσμα η γλυκόζη να απορροφάται πιο σταδιακά.

Ο ρόλος του πνευμονογαστρικού νεύρου

Η μελέτη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Οι ερευνητές ανέστειλαν χειρουργικά τη σηματοδότηση του πνευμονογαστρικού νεύρου σε ποντίκια. Όταν το νεύρο αυτό «απενεργοποιήθηκε», η ικανότητα του ελαιολάδου να περιορίζει την αύξηση του σακχάρου και να επιβραδύνει τη γαστρική κένωση εξασθένησε ή εξαφανίστηκε — παρόλο που οι ορμονικές αποκρίσεις (γλυκαγόνη, GIP, GLP-1) παρέμεναν ανέπαφες. Αυτό δείχνει ότι το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι απαραίτητο για το πλήρες αποτέλεσμα: δεν αρκούν μόνο οι ορμόνες· χρειάζεται και το νευρικό σήμα.

Επιπλέον, όταν οι ερευνητές απέκλεισαν και τη γλυκαγόνη και το GLP-1 ταυτόχρονα, η ευεργετική δράση του ελαιολάδου χάθηκε. Ο αποκλεισμός μόνο του ενός από τα δύο δεν ήταν αρκετός — γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δύο ορμόνες δρουν συμπληρωματικά, με μερική επικάλυψη (partially redundant).

Τι σημαίνει αυτό για τον διαβήτη

Ένα κρίσιμο εύρημα ήταν ότι το όφελος διατηρήθηκε και σε ποντίκια με διαβήτη τύπου 2 και σοβαρή ανεπάρκεια ινσουλίνης. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ο μηχανισμός δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα του οργανισμού να παράγει ινσουλίνη. Ακόμη και όταν η παραγωγή ινσουλίνης είναι σοβαρά μειωμένη, το ελαιόλαδο μπορεί να επιβραδύνει τη γαστρική κένωση και να περιορίσει την «αιχμή» της γλυκόζης.

Γιατί το ελαιόλαδο και όχι άλλα λίπη;

Οι ερευνητές δοκίμασαν και άλλα λίπη: έλαιο λιναρόσπορου, χοιρινό λίπος (lard), έλαιο καρύδας και ιχθυέλαιο. Το ελαιόλαδο είχε γενικά τα καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο του σακχάρου, αν και το έλαιο λιναρόσπορου και το χοιρινό λίπος έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα σε ορισμένες παραμέτρους. Αυτό υποδηλώνει ότι η δράση δεν είναι αποκλειστική του ελαιολάδου, αλλά το ελαιόλαδο φαίνεται να υπερέχει συνολικά.

Πρέπει να είμαστε σαφείς: η μελέτη έγινε σε ποντίκια. Δεν αποδεικνύει ότι το ίδιο ισχύει και στους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ότι η σειρά κατανάλωσης των τροφών επηρεάζει το σάκχαρο.

Μια μετα-ανάλυση 17 τυχαιοποιημένων δοκιμών με 389 συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 έδειξε ότι η κατανάλωση υδατανθράκων τελευταίων (μετά από λαχανικά, πρωτεΐνη και λίπος) βελτίωσε τον έλεγχο της γλυκόζης μετά το γεύμα, σε σύγκριση με την κατανάλωση υδατανθράκων πρώτα ή σε μικτή σειρά. Μια άλλη συστηματική ανασκόπηση σε υγιείς ενήλικες κατέληξε ότι η κατανάλωση λαχανικών, φρούτων ή τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη πριν από τους υδατάνθρακες μείωσε τις μεταγευματικές αποκρίσεις γλυκόζης.

Αυτό σημαίνει ότι η αρχή —ότι η σειρά έχει σημασία— έχει ήδη ανθρώπινη υποστήριξη. Αυτό που προσθέτει η νέα μελέτη είναι η μοριακή εξήγηση: το ελαιόλαδο ενεργοποιεί μια αλληλουχία ορμονικών και νευρικών σημάτων που επιβραδύνει τη γαστρική κένωση και «απλώνει» την απορρόφηση της γλυκόζης στον χρόνο.

Πρακτικά: Τι μπορεί να σημαίνει για εσάς

Αν και χρειάζονται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, η πρακτική συμβουλή που προκύπτει —και που ήδη υποστηρίζεται από ανθρώπινα δεδομένα— είναι απλή: αν πρόκειται να φάτε υδατάνθρακες, προηγηθείτε με κάτι πλούσιο σε πρωτεΐνη, λίπος ή φυτικές ίνες. Ένα κουταλάκι ελαιόλαδο πριν από το ψωμί ή τα ζυμαρικά, ή η κατανάλωση της σαλάτας και της πρωτεΐνης πριν από το ρύζι, μπορεί να μετριάσει την απότομη άνοδο του σακχάρου — όχι επειδή «κόβει» τις θερμίδες, αλλά επειδή αλλάζει τον ρυθμό με τον οποίο η γλυκόζη φτάνει στο αίμα.

Ωστόσο, προσοχή: το ελαιόλαδο είναι θερμιδογόνο (περίπου 120 θερμίδες ανά κουταλιά της σούπας). Η προσθήκη του σε ένα γεύμα χωρίς άλλη αλλαγή μπορεί να αυξήσει τη συνολική πρόσληψη ενέργειας. Γι’ αυτό, η πιο συνετή εφαρμογή είναι να αντικαταστήσετε μέρος των υδατανθράκων ή άλλων λιπών με ελαιόλαδο, όχι απλώς να το προσθέσετε από πάνω.

Η μελέτη του Yabe και των συνεργατών του δεν είναι μια «μαγική λύση» για τον διαβήτη. Είναι όμως μια σημαντική απόδειξη αρχής: δείχνει ότι η σειρά με την οποία τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στο έντερο μπορεί να ενεργοποιήσει ένα συντονισμένο δίκτυο ορμονών και νεύρων που επιβραδύνει τη γαστρική κένωση και περιορίζει την απότομη άνοδο της γλυκόζης. Και αυτό, αν επιβεβαιωθεί σε ανθρώπους, θα μπορούσε να γίνει ένα απλό, καθημερινό εργαλείο διαχείρισης του σακχάρου — χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τη διατροφή σας, αλλά μόνο τη σειρά με την οποία την καταναλώνετε.