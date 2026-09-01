Μια νέα μεγάλη έρευνα έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο μελετών που συνδέουν τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες με τον καρκίνο. Η ανάλυση δεδομένων από περισσότερους από 112.000 συμμετέχοντες σε δύο μακροχρόνιες μελέτες υγείας έδειξε ότι η κατανάλωση ενός τουλάχιστον ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα συνδέεται με σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου .

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gastro Hep Advances, αποτελεί την πρώτη μελέτη που τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη σύνδεση σε πληθυσμό των ΗΠΑ . Ο καρκίνος του στομάχου είναι η πέμπτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως και συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που καθιστά την πρόληψη μέσω της διατροφής ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η σύνδεση ανάμεσα σε συγκεκριμένες τροφές και τον καρκίνο δεν είναι καινούργια. Ήδη από τη δεκαετία του 1930, ο καρκίνος του στομάχου ήταν η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες στις ΗΠΑ. Τη δεκαετία του 1980, επιδημιολογικές μελέτες είχαν δείξει θετική συσχέτιση με τα συντηρημένα κρέατα, τα αλατισμένα και παστά τρόφιμα, ενώ αντίθετα, τα φρέσκα λαχανικά, τα φρούτα και η βιταμίνη C φαινόταν να μειώνουν τον κίνδυνο .

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η πρακτική συντήρησης των κρεάτων με νιτρώδη άλατα άλλαξε σημαντικά, με αποτέλεσμα τη μείωση των νιτροζαμινών — ουσιών που θεωρούνται καρκινογόνες — κατά 326%. Αυτή η αλλαγή προηγήθηκε κατά μία δεκαετία της δραματικής μείωσης της θνησιμότητας από καρκίνο στομάχου που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 .

Όμως οι διατροφικοί κίνδυνοι δεν περιορίζονται στον καρκίνο του στομάχου. Οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης και ζαχαρούχων ροφημάτων έχει ήδη συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος . Παλαιότερες μελέτες είχαν επίσης εξετάσει τη σχέση άλλων ροφημάτων με τον καρκίνο του πνεύμονα: το πλήρες γάλα συνδέθηκε με διπλάσιο κίνδυνο σε σύγκριση με όσους δεν το κατανάλωναν ποτέ, ενώ το γάλα χαμηλών λιπαρών φάνηκε να έχει προστατευτική δράση .

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα ζαχαρούχα ροφήματα μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου παραμένει υπό διερεύνηση. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πιθανοί παράγοντες περιλαμβάνουν :

Αύξηση βάρους και παχυσαρκία: Το υπερβολικό σωματικό βάρος αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για αρκετούς τύπους καρκίνου.

Αντίσταση στην ινσουλίνη: Η χρόνια υψηλή κατανάλωση ζάχαρης οδηγεί σε μεταβολικές διαταραχές.

Χρόνια φλεγμονή: Φαίνεται να είναι κοινός παράγοντας σε πολλές μορφές καρκίνου.

Αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου: Η ζάχαρη επηρεάζει τη σύσταση των μικροοργανισμών στο πεπτικό σύστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η φρουκτόζη, το κύριο συστατικό ζάχαρης σε αυτά τα ροφήματα, συνδέθηκε με αυξημένη επίπτωση καρκίνου του στομάχου. Αντίθετα, τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά δεν έδειξαν καμία συσχέτιση με τον κίνδυνο — αν και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να εκληφθούν ως επιβεβαίωση ότι τα τεχνητά γλυκαντικά είναι απολύτως ασφαλή .

Παράλληλα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο κίνδυνος ήταν ακόμη μεγαλύτερος στις γυναίκες, ενώ η σύνδεση δεν φαίνεται να οφείλεται στη βακτηριακή λοίμωξη από Helicobacter pylori, έναν από τους ισχυρότερους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του στομάχου . Αυτό υποδηλώνει ότι η ζάχαρη δρα μέσω ανεξάρτητων βιολογικών μηχανισμών.

Πρόκειται για μια παρατηρησιακή μελέτη, επομένως δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση. Ωστόσο, το εύρημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενδείξεων ότι ακόμη και «απλές» καθημερινές επιλογές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία μας μακροπρόθεσμα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Andrew Chan: «Η πρόληψη του καρκίνου του στομάχου μέσω της τροποποίησης παραγόντων κινδύνου όπως η διατροφή είναι κρίσιμη, ειδικά για έναν καρκίνο που συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί».