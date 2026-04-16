Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan (ECU) διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη νατρίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επεισοδιακή μνήμη, τον τύπο μνήμης που χρησιμοποιείται για την ανάκληση προσωπικών εμπειριών και συγκεκριμένων γεγονότων από το παρελθόν, όπως πού παρκάρατε το αυτοκίνητό σας ή την πρώτη σας μέρα στο σχολείο.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε αλάτι θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες γνωστικές επιπτώσεις από ό,τι ήταν κατανοητό προηγουμένως, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διατροφικών επιλογών για την υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου.

Η μελέτη μέτρησε τη βασική πρόσληψη νατρίου και τη γνωστική έκπτωση 1.208 συμμετεχόντων σε μια περίοδο 72 μηνών. Διαπίστωσε ότι οι άνδρες με υψηλότερη πρόσληψη νατρίου παρουσίασαν ταχύτερη έκπτωση στην επεισοδιακή ανάκληση. Ενδιαφέρον είναι ότι δεν παρατηρήθηκαν τέτοιες συσχετίσεις στις γυναίκες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurobiology of Aging.

«Οι άνδρες συμμετέχοντες παρουσίασαν επίσης υψηλότερη αρτηριακή πίεση, η οποία επηρεάζεται από την πρόσληψη νατρίου, αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των προσεγγίσεων ανά φύλο, και του πώς η πρόσληψη νατρίου θα μπορούσε να ενσωματωθεί ως ένας τροποποιήσιμος παράγοντας του τρόπου ζωής με στόχο την καθυστέρηση της έναρξης της νόσου Αλτσχάιμερ», δήλωσε η Δρ. Samantha Gardener, συνεργάτιδα ερευνήτρια στο ECU.

Ενώ το νάτριο εξυπηρετεί αρκετές φυσιολογικές λειτουργίες και συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση του σώματος, η υψηλή κατανάλωση νατρίου έχει συσχετιστεί σταθερά με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η υγειονομική κατευθυντήρια οδηγία της αυστραλιανής κυβέρνησης αναφέρει ότι οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν το πολύ 2.000 mg νατρίου την ημέρα, που αντιστοιχεί σε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, τρεις με τέσσερις φέτες πίτσας, δύο μπέργκερ, 300 γραμμάρια αλατισμένων φιστικιών ή μεταξύ 150 και 180 γραμμαρίων ζαμπόν.

Η Δρ. Gardener δήλωσε ότι, αν και οι μοριακοί μηχανισμοί πίσω από τη διαδικασία δεν είναι ακόμη κατανοητοί, πιστεύεται ότι η υψηλή πρόσληψη νατρίου θα μπορούσε να συμβάλλει στη φλεγμονή του εγκεφάλου, στη βλάβη των αιμοφόρων αγγείων και στη μειωμένη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

«Τα ευρήματά μας παρέχουν πρώιμες ενδείξεις μιας σύνδεσης μεταξύ υψηλότερης πρόσληψης νατρίου και γνωστικής λειτουργίας, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως πώς και γιατί υπάρχει αυτή η σχέση», δήλωσε.

«Υπάρχει κάποια ένδειξη από προηγούμενες μελέτες ότι το υψηλό νάτριο μπορεί να συμβάλλει σε διεργασίες στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη γνωστική έκπτωση· ωστόσο, περαιτέρω διερεύνηση θα είναι κρίσιμη για τον προσδιορισμό των υποκείμενων μηχανισμών και την ενημέρωση μελλοντικών διατροφικών συστάσεων που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας».