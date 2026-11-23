Σε μια νέα μελέτη από το Koç University, η εναλλαγή ημερών νηστείας και σίτισης βοήθησε τους τραυματισμένους μυς να αναγεννηθούν σε ποντίκια, ενθαρρύνοντας τα κύτταρα επιδιόρθωσης να πολλαπλασιαστούν και να συντηχθούν σε μυϊκές ίνες. Το αποτέλεσμα εξαρτήθηκε από ένα μοριακό μονοπάτι που είχε συνδεθεί προηγουμένως με τη μυϊκή απώλεια (muscle wasting) στον καρκίνο.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο ίδιος μηχανισμός σηματοδότησης μπορεί να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση ή στη διάσπαση του μυός, ανάλογα με τις συνθήκες. Η Dilsad H. Arabaci, η Melis Sucuoglu, ο Serkan Kir και οι συνεργάτες τους στο Koç University στην Κωνσταντινούπολη δημοσίευσαν την εργασία στο Cell Reports.

Η μυϊκή επιδιόρθωση βασίζεται σε ενήλικα βλαστοκύτταρα που ονομάζονται δορυφορικά κύτταρα (satellite cells). Μετά από έναν τραυματισμό, παράγουν απογόνους που πολλαπλασιάζονται και συγχωνεύονται για να σχηματίσουν ή να επιδιορθώσουν μυϊκές ίνες. Οι ερευνητές διερεύνησαν πώς οι κυκλικές μεταβολές στη διαθεσιμότητα τροφής επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία.

Οι ερευνητές άλλαξαν τα πρότυπα σίτισης νεαρών ενήλικων αρσενικών ποντικιών, εναλλάσσοντας 24 ώρες χωρίς τροφή και 24 ώρες ελεύθερης σίτισης. Τα ποντίκια ελέγχου μπορούσαν να τρώνε όποτε ήθελαν. Για να συγκρίνουν την αποκατάσταση από παρόμοιους τραυματισμούς, η ομάδα χορήγησε σε όλα τα ποντίκια μια τοξίνη που προκαλεί μυϊκή βλάβη σε έναν μυ της κνήμης.

Το διατροφικό πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από τον τραυματισμό και συνεχίστηκε κατά την αποκατάσταση. Δέκα ημέρες μετά τον τραυματισμό, οι κατεστραμμένοι μυς της ομάδας νηστείας είχαν ανακτήσει μεγαλύτερο βάρος και περιείχαν μεγαλύτερες αναγεννώμενες μυϊκές ίνες σε σχέση με εκείνους της ομάδας ελέγχου. Η σήμανση των κυττάρων που διαιρούνταν πρόσφατα έδειξε ότι περισσότεροι πυρήνες τους είχαν ενσωματωθεί σε μυϊκές ίνες.

Τις ημέρες σίτισης, τα ποντίκια αυτά έτρωγαν σχεδόν τη διπλάσια ημερήσια ποσότητα από τη συνήθη της ομάδας ελέγχου, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις περιόδους νηστείας. Το βάρος τους έπεφτε κατά τη νηστεία και επανερχόταν κατά τη σίτιση.

Το όφελος εξαρτιόταν από μια ενεργή διαδικασία επιδιόρθωσης. Οι ατραυμάτιστοι μυς δεν έδειξαν αντίστοιχη αύξηση στα δορυφορικά κύτταρα ή στο μέγεθος των ινών. Ξεχωριστά πειράματα βρήκαν επίσης οφέλη όταν η νηστεία ξεκινούσε μόνο μετά τον τραυματισμό.

Η νηστεία αύξησε τα μηνύματα RNA που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της EDA2R, μιας πρωτεΐνης που λαμβάνει σήματα στην επιφάνεια του κυττάρου. Η ενεργοποίηση αυτού του υποδοχέα σε καλλιεργημένα μυϊκά κύτταρα ποντικού διέγειρε μια πρωτεΐνη σηματοδότησης που ονομάζεται NIK, η οποία αύξησε την παραγωγή της Myomixer —μιας πρωτεΐνης που βοηθά τα μυογενή κύτταρα να συντήκονται. Η μείωση της Myomixer μπλόκαρε την επιπλέον σύντηξη.

Τα πειράματα σε ποντίκια αντανακλούσαν αυτή τη σύνδεση. Ποντίκια που στερούνταν την EDA2R, ή στερούνταν τη NIK ειδικά στα δορυφορικά κύτταρα και στους απογόνους τους, αναγέννησαν παρ’ όλα αυτά μυϊκό ιστό αλλά έχασαν το επιπλέον όφελος που σχετιζόταν με τη διαλειμματική νηστεία.

Ωστόσο, προηγούμενη έρευνα της ομάδας είχε δείξει ότι το ίδιο μονοπάτι συνέβαλε στην πρόκληση μυϊκής απώλειας σε ποντίκια με όγκους. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η βραχεία ενεργοποίηση σε κύτταρα που αναδομούν τον μυ μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα από τη παρατεταμένη σηματοδότηση στον ώριμο μυ.

«Σκεφτήκαμε ότι οι σύντομοι κύκλοι νηστείας θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μυογενή σύντηξη, ενώ η διαλειμματική επανασίτιση υποστηρίζει αυτή τη δραστηριότητα παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά», έγραψαν οι ερευνητές.

Ένα ξεχωριστό πείραμα σε μοντέλο ποντικού για μυϊκή δυστροφία Duchenne έδωσε ανάμεικτα αποτελέσματα. Η νηστεία αύξησε ενδείξεις αναγέννησης και βελτίωσε τη δύναμη λαβής σε σχέση με το σωματικό βάρος σε δύο από τις τέσσερις εβδομαδιαίες αξιολογήσεις. Ωστόσο, τα ποντίκια αυτά έτρωγαν λιγότερο συνολικά και αναπτύσσονταν πιο αργά, γεγονός που δυσκολεύει την ερμηνεία των οφελών.

Τα πειράματα τραυματισμού δεν διαπίστωσαν αν οι μεγαλύτερες αναγεννώμενες ίνες παρήγαγαν μεγαλύτερη δύναμη, και η μελέτη δεν δείχνει ότι η νηστεία βελτιώνει τη μυϊκή επιδιόρθωση στους ανθρώπους.

Τα μοριακά ευρήματα υποδηλώνουν ωστόσο μια άλλη θεραπευτική πιθανότητα: την ενεργοποίηση των σημάτων επιδιόρθωσης χωρίς περιορισμό της τροφής. Αυτό θα απαιτούσε να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης της αναγέννησης με ταυτόχρονη αποφυγή των επιδράσεων μυϊκής απώλειας που συνδέονται με τη παρατεταμένη ενεργοποίηση του ίδιου μονοπατιού.