Η κετογονική δίαιτα, που για δεκαετίες θεωρούνταν μια ακραία διατροφική τάση, αποκτά πλέον ισχυρή επιστημονική υπόσταση. Νέα κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Metabolism ανατρέπει τα δεδομένα, δείχνοντας ότι η αυστηρή μείωση των υδατανθράκων μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της μεσογειακής διατροφής για άτομα με παχυσαρκία και μεταβολικά προβλήματα.

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Δρ. Σάμιουελ Κλάιν από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, συνέκρινε την κετογονική διατροφή με τη μεσογειακή και μια φυτική δίαιτα χαμηλών λιπαρών σε άτομα με παχυσαρκία, προδιαβήτη και λιπώδες ήπαρ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κετογονική διατροφή οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του λίπους στο ήπαρ (67% έναντι 45%) και σε ύφεση του προδιαβήτη στο 50% των συμμετεχόντων, σε σύγκριση με μόλις 7% στη φυτική ομάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την υψηλή κατανάλωση λιπαρών, η κετογονική ομάδα δεν παρουσίασε αύξηση στα επίπεδα χοληστερόλης.

Η μελέτη αυτή εντάσσεται σε μια μακρά ιστορική διαμάχη μεταξύ των δίαιτων χαμηλών υδατανθράκων και χαμηλών λιπαρών, η οποία ξεκίνησε τον 19ο αιώνα με τον Ουίλιαμ Μπάντινγκ και συνεχίστηκε με τη Μεσογειακή διατροφή του Άνσελ Κις και την κετογονική δίαιτα του Ράσελ Γουάιλντερ. Ενώ η μεσογειακή διατροφή παραμένει το πιο δοκιμασμένο μοντέλο για μακροπρόθεσμη υγεία, η νέα έρευνα προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η κετογονική διατροφή μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή θεραπευτική παρέμβαση για συγκεκριμένες μεταβολικές διαταραχές, αρκεί να εφαρμόζεται με προσοχή και υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 55 άτομα με παχυσαρκία, προδιαβήτη και λιπώδη νόσο του ήπατος. Χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, οι οποίες ακολούθησαν αντίστοιχα:

Κετογονική δίαιτα: 4% των θερμίδων από υδατάνθρακες, 73% από λιπαρά.

Μεσογειακή διατροφή: 50% των θερμίδων από υδατάνθρακες, 35% από λιπαρά.

Φυτική δίαιτα χαμηλών λιπαρών: 70% των θερμίδων από υδατάνθρακες, 15% από λιπαρά.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ενώ η ευαισθησία των μυών στην ινσουλίνη αυξήθηκε κατά περίπου 50% και στις τρεις ομάδες -γεγονός που αποδίδεται στην απώλεια βάρους- η ευαισθησία του ήπατος στην ινσουλίνη ήταν δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη στην κετογονική ομάδα. Το λίπος στο ήπαρ μειώθηκε κατά 67% στην κετογονική ομάδα, έναντι 45% στις άλλες δύο. Παράλληλα, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε διάστημα 24 ωρών μειώθηκαν κατά 20% στην κετογονική ομάδα, έναντι μόλις 8% στις άλλες. Η ινσουλίνη 24ώρου μειώθηκε κατά 74% στην κετογονική ομάδα, έναντι 44% στη μεσογειακή και 27% στη φυτική.

Η μελέτη αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια γενική σύσταση για μαζική υιοθέτηση της κετογονικής διατροφής. Αντίθετα, υπογραμμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια που συχνά αγνοείται στη διατροφική συζήτηση: η ιδανική δίαιτα δεν είναι μία, αλλά εξαρτάται από το βιολογικό προφίλ, τις μεταβολικές ανάγκες και την ικανότητα συμμόρφωσης του κάθε ατόμου.

Η κετογονική δίαιτα απαιτεί αυστηρή τήρηση και μπορεί να έχει παρενέργειες, όπως η γνωστή «κετο-γρίπη», διαταραχές ηλεκτρολυτών ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο μικροβίωμα. Η πραγματική πρόοδος δεν βρίσκεται στην αντικατάσταση ενός διατροφικού «χρυσού κανόνα» με έναν άλλον, αλλά στην εξατομίκευση της διατροφής με βάση την επιστήμη. Η πρόκληση για το μέλλον είναι να αναπτύξουμε εργαλεία που θα επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να βρίσκει τη δική του, βιώσιμη διατροφική ισορροπία.