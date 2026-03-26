Η υπερβολική κατανάλωση διατροφικού νατρίου (αλατιού) αποτελεί σημαντικό, ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για νεοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με μια έκθεση από το Vanderbilt Health, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology: Advances. Σε μια ομάδα κυρίως μαύρου πληθυσμού και ατόμων χαμηλού εισοδήματος από το νοτιοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κατανάλωση κατά μέσο όρο περίπου 4.200 χιλιοστόγραμμα διατροφικού νατρίου την ημέρα (η συνιστώμενη ανώτατη πρόσληψη είναι 2.300 χιλιοστόγραμμα) συσχετίστηκε με 15% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας.

«Ακόμη και μέτριες μειώσεις στην κατανάλωση νατρίου θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το φορτίο της καρδιακής ανεπάρκειας σε αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου», αναφέρουν οι ερευνητές.

Ωστόσο, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού δεν είναι απλή υπόθεση, προειδοποίησε ο αντίστοιχος συγγραφέας της εργασίας, Deepak Gupta, MD, MSCI, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής του Κέντρου Μεταφραστικής και Κλινικής Καρδιαγγειακής Έρευνας του Vanderbilt (VTRACC).

Μπορεί να απαιτηθούν πολυεπίπεδες στρατηγικές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας σε παντοπωλεία και των περιορισμένων επιλογών μεταφοράς που καθιστούν δύσκολη για τους κατοίκους πολλών κοινοτήτων χαμηλού εισοδήματος και υψηλού κινδύνου την πρόσβαση σε πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων, δήλωσε ο Gupta.

Η Leonie Dupuis, MD, ειδικευόμενη ιατρός τρίτου έτους εσωτερικής παθολογίας στο Vanderbilt Health, είναι η πρώτη συγγραφέας της εργασίας, η οποία ανέλυσε διατροφικά και ιατρικά αρχεία περισσότερων από 25.300 συμμετεχόντων στη Μελέτη Κοόρτης της Νότιας Κοινότητας (Southern Community Cohort Study, SCCS).

Η SCCS παρακολουθεί την υγεία κυρίως μαύρου πληθυσμού και κατοίκων χαμηλού εισοδήματος από 12 νοτιοανατολικές πολιτείες από το 2001. Οι περισσότεροι από αυτούς εγγράφηκαν σε αυτήν και σε άλλες μελέτες μέσω κοινοτικών κέντρων υγείας.

Η μέση ημερήσια κατανάλωση νατρίου σε αυτή την ομάδα ήταν 4.269 χιλιοστόγραμμα την ημέρα, πολύ πάνω από το ημερήσιο όριο των 2.300 χιλιοστογράμμων που συνιστάται από τις ομοσπονδιακές διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές.

Ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας που συνδέεται με το νάτριο ήταν ανεξάρτητος από κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της διατροφής και της θερμιδικής πρόσληψης, καθώς και από καταστάσεις υγείας όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα.

Η καρδιακή ανεπάρκεια συμβάλλει σε 425.000 θανάτους ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόστος φροντίδας για τα περίπου 1 εκατομμύριο νέα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας που διαγιγνώσκονται ετησίως ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και μια μέτρια μείωση του διατροφικού αλατιού, σε 4.000 χιλιοστόγραμμα την ημέρα ή λιγότερο, θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας κατά 6,6% σε διάστημα 10 ετών, προέβλεψαν οι ερευνητές. Αυτό θα μεταφραζόταν σε λιγότερους θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια και σε μείωση σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στις εθνικές δαπάνες υγείας.