Η κατανάλωση ενός αβοκάντο κάθε μέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου σε ενήλικες με παχυσαρκία, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Τμήματος Διατροφικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Lipidology.

«Εάν οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής τους, το να κάνουν μια μικρή αλλαγή μπορεί να είναι μια πιο εφικτή στρατηγική από το να επιχειρήσουν να αλλάξουν ολόκληρη τη διατροφή τους», δήλωσε η Janhavi Damani, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Penn State και πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Για άτομα με παχυσαρκία, η συμπερίληψη αβοκάντο στην καθημερινή τους διατροφή μπορεί να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης».

Τα σωματίδια LDL αποτελούν έναν ξεχωριστό παράγοντα κινδύνου για καρδιακή νόσο από την LDL χοληστερόλη – τη λεγόμενη «κακή χοληστερόλη» που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Ο κίνδυνος που ενέχουν τα σωματίδια LDL είναι συνήθως υψηλότερος σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η LDL χοληστερόλη πρέπει να μεταφέρεται μέσω του σώματος από μια πρωτεϊνική σωματιδιακή δομή. Όταν υπάρχουν περισσότερα πρωτεϊνικά σωματίδια που μεταφέρουν LDL, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, ακόμη κι αν η ποσότητα της χοληστερόλης παραμένει η ίδια.

«Φανταστείτε δύο ανθρώπους με τα ίδια υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης», δήλωσε η Damani. «Το Άτομο Α μεταφέρει τη χοληστερόλη του σε λιγότερα, μεγαλύτερα σωματίδια LDL, και το Άτομο Β μεταφέρει τη χοληστερόλη του σε περισσότερα, μικρότερα σωματίδια LDL. Ο κίνδυνος καρδιακής νόσου του Ατόμου Β θα ήταν υψηλότερος επειδή ο συνολικός αριθμός σωματιδίων του είναι υψηλότερος, παρόλο που μια εξέταση της LDL χοληστερόλης τους θα φαινόταν πανομοιότυπη».

Αυτά τα μικρά σωματίδια μπορούν να διεισδύσουν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών και να συμβάλουν στη συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών, εξήγησε η Damani.

Η πλάκα συμβάλλει στον κίνδυνο καρδιακής νόσου περιορίζοντας την ποσότητα αίματος που μπορεί να περάσει μέσω ενός αιμοφόρου αγγείου και μειώνοντας την ευκαμψία του αγγείου. Αυτό σημαίνει ότι όταν η καρδιά ενός ατόμου εργάζεται σκληρότερα – λόγω άσκησης, ζέστης, στρες ή οποιουδήποτε λόγου – η αρτηριακή του πίεση θα αυξηθεί περισσότερο επειδή το αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το αυξημένο φορτίο, γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει ένα καρδιακό επεισόδιο, όπως μια καρδιακή προσβολή.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθηκαν αρχικά από 786 συμμετέχοντες στη δοκιμή Habitual Diet and Avocado Trial, μια μελέτη διάρκειας έξι μηνών σε ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω. Οι άνδρες ήταν επιλέξιμοι για τη μελέτη εάν είχαν περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 102 εκατοστά, και οι γυναίκες ήταν επιλέξιμες εάν είχαν περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 89 εκατοστά.

Στο μισό των συμμετεχόντων δόθηκε εντολή να διατηρήσουν τη φυσιολογική τους διατροφή και δραστηριότητα. Το άλλο μισό έλαβε ένα αβοκάντο καθημερινά και τους δόθηκε εντολή να διατηρήσουν τη φυσιολογική τους διατροφή και δραστηριότητα.

Οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα αίματος που ελήφθησαν στην αρχή και στο τέλος της μελέτης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα επίπεδα των σωματιδίων LDL στην ομάδα που κατανάλωνε ένα αβοκάντο την ημέρα μειώθηκαν κατά 49 νανογραμμομόρια ανά λίτρο, που αντιστοιχεί σε μια κατά προσέγγιση μείωση 4% στον κίνδυνο καρδιακής νόσου, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Το 4% είναι μια μέτρια μείωση σε σύγκριση με τον 14% έως 29% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου που σχετίζεται με τη βελτίωση της συνολικής διατροφής», δήλωσε η Damani. «Ωστόσο, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».