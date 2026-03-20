Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι η υψηλή κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε άτομα που φέρουν τις γενετικές παραλλαγές APOE 3/4 ή APOE 4/4 – οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ.

Στη Σουηδία, περίπου το 30% του πληθυσμού ανήκει σε αυτές τις ομάδες κινδύνου, ενώ μεταξύ των ατόμων με Αλτσχάιμερ το ποσοστό φτάνει το 70%.

Η μελέτη παρακολούθησε για 15 χρόνια περισσότερους από 2.100 ηλικιωμένους. Σε χαμηλή κατανάλωση κρέατος, οι φορείς των παραλλαγών είχαν διπλάσιο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με τους μη φορείς. Ωστόσο, στο 20% των συμμετεχόντων που κατανάλωναν τα περισσότερα κρέατα (περίπου 870 γραμμάρια εβδομαδιαίως), ο αυξημένος κίνδυνος εξαφανίστηκε.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το μη επεξεργασμένο κρέας συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και μειωμένη θνησιμότητα, ανεξάρτητα από τον γονότυπο.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι συμβατικές διατροφικές συμβουλές μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους, καθώς οι γενετικές διαφορές επηρεάζουν τις ανάγκες. Επισημαίνουν την ανάγκη για κλινικές δοκιμές που θα εξετάσουν εξατομικευμένες διατροφικές συστάσεις με βάση τον γονότυπο APOE.