Νέα μελέτη στο περιοδικό ACS Nutrition Science δείχνει ότι η κατανάλωση σταφυλιού (τρεις μερίδες ημερησίως για δύο εβδομάδες) επηρεάζει θετικά την υγεία του δέρματος σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε ένα ποσοστό. Η έρευνα σε εθελοντές αποκάλυψε ότι τα σταφύλια προκαλούν αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση του δέρματος, ενισχύοντας τη διαδικασία κερατινοποίησης (δημιουργία φυσικού φραγμού έναντι περιβαλλοντικών βλαβών) και μειώνοντας το οξειδωτικό στρες, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση της μηλονικής διαλδεΰδης μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία.

Παράλληλα, το κείμενο αναφέρεται στη ρεσβερατρόλη – ένα φυτοχημικό των σταφυλιών που έχει μελετηθεί εκτενώς για αντιφλεγμονώδεις, αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ιδιότητες. Ωστόσο, τονίζεται ότι η ρεσβερατρόλη ως μεμονωμένο συμπλήρωμα δεν συνιστάται κλινικά, καθώς η ποσότητά της στη διατροφή είναι πολύ μικρή (<1 mg/ημέρα) για να αποφέρει όφελος. Αντίθετα, η κατανάλωση ολόκληρων σταφυλιών –που περιέχουν εκατοντάδες φυτοχημικές ουσίες που δρουν συνεργικά– έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί πολλαπλά συστήματα του οργανισμού (καρδιά, γαστρεντερικό, μάτια, εγκέφαλο, μεταβολισμό). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα σταφύλια λειτουργούν ως «υπερτροφή» που ενεργοποιεί θρεπτιδογονιδιωματικές αποκρίσεις, επηρεάζοντας όχι μόνο το δέρμα αλλά και άλλους ιστούς (ήπαρ, μύες, νεφρά, εγκέφαλο).

Οι ερευνητές μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τα μυριάδες δεδομένα ως ένδειξη ενισχυμένης κερατινοποίησης και στιβάδωσης (cornification) του δέρματος, οι οποίες είναι γνωστό ότι δημιουργούν ένα φράγμα έναντι της περιβαλλοντικής βλάβης. Αυτή η ιδέα ενισχύθηκε με την έκθεση του δέρματος σε χαμηλή δόση υπεριώδους ακτινοβολίας και τη μέτρηση της παραγωγής μηλονικής διαλδεΰδης (malondialdehyde), ενός δείκτη οξειδωτικού στρες, που μειώθηκε μετά την κατανάλωση σταφυλιών.

«Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι τα σταφύλια λειτουργούν ως υπερτροφή και μεσολαβούν σε μια θρεπτιδογονιδιωματική (nutrigenomic) απόκριση στον άνθρωπο», δήλωσε ο John Pezzuto, Καθηγητής και Κοσμήτορας του Κολλεγίου Φαρμακευτικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Western New England. «Το παρατηρήσαμε αυτό στο μεγαλύτερο όργανο του σώματος, το δέρμα. Οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση έδειξαν βελτιώσεις στην υγεία του δέρματος.