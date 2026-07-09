Η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με μακροζωία, καρδιαγγειακή προστασία και μειωμένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό BMJ Open έρχεται να προσθέσει μια ακόμη διάσταση στα οφέλη της: την προστασία της ψυχικής υγείας σε άτομα άνω των 50 ετών.

Ερευνητές του University College London και του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) ανέλυσαν δεδομένα από 3.296 συμμετέχοντες ηλικίας 50 έως 90 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στη μακροχρόνια βρετανική μελέτη ELSA (English Longitudinal Study of Ageing). Στόχος τους ήταν να εξετάσουν κατά πόσο η προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχολογική ευεξία – δηλαδή την αίσθηση αυτονομίας, ευχαρίστησης, σκοπού, ενέργειας και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Ανθεκτικότητα ακόμα και σε συνθήκες κρίσης

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης αφορά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Παρά το γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα και η αβεβαιότητα της υγειονομικής κρίσης επηρέασαν αρνητικά τη συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων, όσοι ακολουθούσαν πιστότερα τη μεσογειακή διατροφή εμφάνισαν μικρότερη επιδείνωση της ψυχολογικής τους ευεξίας. Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή προστατευτική δράση της διατροφής ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες.

«Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, επομένως, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίας-αποτελέσματος», επισημαίνει η Καμίλ Λασάλ, ερευνήτρια του ISGlobal και ανώτερη συγγραφέας της μελέτης.

Ωστόσο, όπως τονίζει η ίδια, η δυνατότητα παρακολούθησης των συμμετεχόντων σε βάθος χρόνου, μέσα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας.

Οι βιολογικοί μηχανισμοί: Πώς η διατροφή «μιλά» στον εγκέφαλο

Αν και οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν τη μεσογειακή διατροφή με την καλύτερη ψυχική υγεία βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι βασικά τρόφιμα και συστατικά της διατροφής αυτής ρυθμίζουν σημαντικές διεργασίες του οργανισμού:

Μείωση φλεγμονής: Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, που καταπολεμούν τη χρόνια φλεγμονή – έναν παράγοντα που έχει συνδεθεί με κατάθλιψη και νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Υγεία του εντέρου και άξονας εντέρου-εγκεφάλου: Οι φυτικές ίνες, τα πρεβιοτικά και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των ψαριών ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο επηρεάζει άμεσα την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη.

Ρύθμιση της απόκρισης στο στρες: Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως το EPA και το DHA, συμβάλλουν στη ρύθμιση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA), ο οποίος ελέγχει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες.

Λειτουργία του εγκεφάλου και νευροπλαστικότητα: Το ελαιόλαδο, τα ψάρια και οι ξηροί καρποί παρέχουν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη δομή των νευρικών κυττάρων και την παραγωγή ενέργειας στον εγκέφαλο.

Μια διατροφή-πρότυπο για όλες τις ηλικίες

Η νέα αυτή μελέτη προστίθεται σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο όγκο ερευνών που αναδεικνύουν ότι η μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς ένας τρόπος διατροφής αλλά ένα ολόκληρο πρότυπο ζωής, που θωρακίζει τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα. Ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, όπου οι προκλήσεις για την ψυχική υγεία είναι πολλές – από την απώλεια αγαπημένων προσώπων έως τη μείωση της αυτονομίας – η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό «ασπίδα» προστασίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διατροφικής παρέμβασης ως ένα προσβάσιμο, χαμηλού κόστους και χωρίς παρενέργειες εργαλείο ενίσχυσης της ψυχικής υγείας. Σε μια εποχή όπου η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν μείζονα προβλήματα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε φυσικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό συμπλήρωμα – αν όχι εναλλακτική – σε φαρμακευτικές προσεγγίσεις.

Περισσότερες μελέτες, ειδικά τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, είναι βέβαια απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί η σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Όμως, τα ευρήματα είναι ήδη αρκετά για να υπενθυμίσουν σε όλους μας – και ιδιαίτερα σε όσους διανύουν τη δεύτερη μισή ζωή τους – ότι αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας μπορεί να καθορίσει όχι μόνο το σώμα μας αλλά και τον τρόπο που αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.