Μια επαναστατική μελέτη 10 ετών που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Circulation ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την απώλεια βάρους. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, παρακολουθώντας 366 συμμετέχοντες με εξελιγμένες μαγνητικές τομογραφίες, ανακάλυψαν ότι η μείωση του σπλαχνικού λίπους (του επικίνδυνου λίπους γύρω από τα εσωτερικά όργανα) προσφέρει μόνιμα καρδιομεταβολικά οφέλη, ακόμη και αν ξαναπάρουμε όλα τα κιλά που χάσαμε.

Τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης

Παρά το γεγονός ότι το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων επέστρεψε στα αρχικά επίπεδα μετά από μια δεκαετία, οι αποθήκες του σπλαχνικού λίπους παρέμειναν μειωμένες. Αντίθετα, το ηπατικό λίπος επανήλθε, ενώ το παγκρεατικό αυξήθηκε.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης αφορά την άμεση σχέση του σπλαχνικού λίπους με τον σακχαρώδη διαβήτη:

Μείωση Σπλαχνικού Λίπους Μείωση Κινδύνου Διαβήτη Τύπου 2 -5% 17% χαμηλότερος κίνδυνος -10% 30% χαμηλότερος κίνδυνος -15% 40% χαμηλότερος κίνδυνος -20% 50% χαμηλότερος κίνδυνος

Το συμπέρασμα; Η επαναπρόσληψη βάρους δεν ισοδυναμεί με κλινική αποτυχία. Το σώμα διατηρεί μια «καρδιομεταβολική μνήμη» της απώλειας του σπλαχνικού λίπους που προστατεύει από τη γήρανση και τη μεταβολική φθορά. Πώς στοχεύουμε το σπλαχνικό λίπος

Το σπλαχνικό λίπος είναι μεταβολικά ενεργό και εκκρίνει φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Για να το μειώσουμε αποτελεσματικά, ορισμένες στρατηγικές είναι πιο αποδοτικές από την απλή μέτρηση θερμίδων: