Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα social media η λεγόμενη «νέα πυραμίδα» (Real Food Pyramid), που συνοδεύει τις Dietary Guidelines for Americans 2025–2030. 

«Η εικόνα φαίνεται ανατρεπτική, όμως το μήνυμα είναι πιο συγκεκριμένο απ’ όσο παρουσιάζεται», αναφέρει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General και συνεχίζει εξηγώντας τι ορίζει και τι προτείνει η νέα αυτή διατροφική πυραμίδα:

Τι τονίζουν οι νέες οδηγίες;

  • Πραγματικό, μη υπερ-επεξεργασμένο φαγητό
  • Λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη και ultra-processed foods
  • Επαρκής πρωτεΐνη(≈1,2–1,6 g/kg/ημέρα)
  • Φρούτα και λαχανικά παραμένουν βασικός πυλώνας, με έμφαση στα ολόκληρα φρούτα και όχι στους χυμούς. Δεν τίθεται γενικό ανώτατο όριο κατανάλωσης· η ποσότητα εξατομικεύεται, ιδιαίτερα σε κλινικά περιστατικά.
  • Τα δημητριακά δεν καταργούνται, αλλά δεν είναι «βάση για όλους»

Τι λένε ακριβώς για τα λιπαρά;

  • Τα “healthy fats” ορίζονται κυρίως ως λιπαρά από ολόκληρα τρόφιμα (κρέας/πουλερικά/αυγά, ω-3 θαλασσινά, ξηροί καρποί και σπόροι, πλήρη γαλακτοκομικά, ελιές και αβοκάντο)
  • Όταν προστίθεται λίπος στο μαγείρεμα, δίνεται ρητά προτεραιότητα σε έλαια με απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως το ελαιόλαδο
  • Παράλληλα, αναφέρονται και άλλες επιλογές(π.χ. βούτυρο ή βοδινό λίπος), χωρίς σαφή ποιοτική ιεράρχηση
  • Το όριο για τα κορεσμένα λιπαρά παραμένει → <10% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας
  • Αναγνωρίζεται ότι απαιτείται περισσότερη υψηλής ποιότητας έρευνα

Συμπέρασμα: υπάρχει προτίμηση στα έλαια με απαραίτητα λιπαρά, όμως το μήνυμα για τα κορεσμένα δεν είναι επικοινωνιακά απολύτως καθαρό.

Σύγκριση με τη Μεσογειακή Διατροφή

Η Μεσογειακή Διατροφή παραμένει το πιο ισχυρά τεκμηριωμένο πρότυπο:

  • Φυτική βάση
  • Ελαιόλαδο ως κύριο λίπος
  • Σαφής διαχωρισμός ποιότητας λιπαρών
  • Χαμηλή κατανάλωση επεξεργασμένων
  • Κοινό σημείο: Ολικές τροφές
  • Διαφορά: Η μεσογειακή δεν αφήνει ασάφεια για τα λιπαρά

Σύγκριση με το Healthy Plate

Το Healthy Eating Plate (Harvard T.H. Chan):

  • 1/2 πιάτο λαχανικά και φρούτα
  • 1/4 πρωτεΐνη καλής ποιότητας
  • 1/4 δημητριακά ολικής άλεσης
  • Ξεκάθαρη προτίμηση σε υγιεινά έλαια (ελαιόλαδο)
  • Μήνυμα: Ποιότητα λιπαρών > ποσότητα

Το σημαντικό συμπέρασμα

«Η «νέα πυραμίδα» δεν είναι κλινικό πρωτόκολλο και δεν αντικαθιστά ούτε τη Μεσογειακή Διατροφή ούτε το Healthy Plate.

Είναι μια επανιεράρχηση προτεραιοτήτων:

  • Πραγματικό φαγητό
  • Επαρκής πρωτεΐνη
  • Λιγότερη βιομηχανική διατροφή

Η εφαρμογή της πρέπει να εξατομικεύεται, ειδικά σε κλινικά περιστατικά», καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.

 

